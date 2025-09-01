Zvanično: Grad Tuzla tražio izmjenu režima saobraćaja u ulici koja vodi prema Livnici

Policijska uprava Tuzla oglasila se povodom nedavne potpune obustave saobraćaja u ulici koja vodi od zgrade Livnice prema Babilonu, nakon što je javnost reagovala zbog nepostavljanja obavještenja o zabrani prolaska i izostanka informacija o alternativnim pravcima.

Kako je navedeno u zvaničnom dokumentu, izmjena režima saobraćaja u ulici Drage Karama­na donesena je na osnovu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, te je predviđena zbog izvođenja radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta SPO „Kendi“.

Naredbom je utvrđeno da se potpuna obustava saobraćaja u ovoj ulici sprovodi u periodu od 28. do 30. avgusta 2025. godine, u vremenu od 07:00 do 17:00 sati, a radovi obuhvataju dopremu opreme i montažu kranske dizalice.

Za izvođenje radova zadužena je firma „Cestotehnik Invest“ Tuzla, koja je prema naredbi obavezna obezbijediti koridor širine 1,6 metara za nesmetano kretanje pješaka.

Kontrolu sprovođenja mjera vrši Policijska stanica „Zapad“, koja je naložila postavljanje saobraćajnih znakova i signalizacije, uz obavezu izvođača da ih ukloni nakon završetka radova.

Takođe, investitor je dužan javnost informisati o ograničenjima i zabrani saobraćaja putem medija, u skladu sa članom 166. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Na snagu je stupila i odredba kojom prestaje da važi dosadašnji režim saobraćaja u ulici Drage Karama­na, a sve mjere važe do okončanja radova planiranih za kraj avgusta.

Ova naredba donesena je kao odgovor na zahtjev Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, koja je tražila privremenu izmjenu režima saobraćaja radi izvođenja planiranih radova.