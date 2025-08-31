Neko postavio zabranu prolaska ulicom pored Livnice, Grad Tuzla nije

U ulici koja vodi od zgrade Livnice prema Babilonu, tokom vikenda je neko postavio zabranu prolaska tj. znak koji označava totalnu obustavu saobraćaja u periodu od 07:00 do 17:00 sati. Ovaj potez izazvao je brojne reakcije jer javnost o tome nije bila ranije obaviještena, niti su istaknute bilo kakve smjernice o alternativnim pravcima, kao ni o načinu pristupa stambenim i poslovnim objektima u toj ulici.

Znak zabrane prolaska postavljen je bez prisustva bilo kakve dodatne signalizacije, čime je stvorena potpuna konfuzija među vozačima i stanarima okolnih zgrada. S obzirom na to da Grad Tuzla inače blagovremeno najavljuje sve radove na cestama i saobraćajne obustave uz jasne karte i alternativne rute, ovaj slučaj očigledno ne potiče od gradskih službi.

Ulica u kojoj se pojavila zabrana i ranije je bila predmet javnih rasprava. Naime, izvođač radova na jednoj od stambenih zgrada u više navrata se nalazio u centru pažnje zbog opasnih i neregularnih poteza. Podsjećamo, ranije je na kolovoznu traku postavljena građevinska dizalica, koja se aktivno koristila dok su ispod prolazili automobili i pješaci, što je izazvalo opravdane reakcije građana, ali i pojedinih vijećnika Gradskog vijeća Tuzla, koji su tada zatražili hitnu intervenciju i uklanjanje dizalice sa javne površine.

Za sada ostaje nejasno ko je postavio znak zabrane i na osnovu čijeg odobrenja. Nadamo se da će nadležni organi hitno reagovati i informisati javnost o razlozima obustave saobraćaja, kao i obezbijediti nesmetan pristup stanarima i poslovnim korisnicima u ovom dijelu grada.