Građani BiH danas glasaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta

Građani Bosne i Hercegovine koji su se za Opće izbore prijavili za glasanje u inostranstvu danas svoje biračko pravo mogu ostvariti i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Glasanje je organizovano na 20 biračkih mjesta u predstavništvima Bosne i Hercegovine u više evropskih i svjetskih gradova.

Među njima su Minhen, Beč, Berlin, Štutgart, Graz, Frankfurt, Štokholm, Kopenhagen, Linz, Hag, Ljubljana, Brisel, Salzburg, Čikago, Oslo, Zagreb, Doha, Beograd, Rijeka i Aman.

U Ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu biračko mjesto otvoreno je jutros na vrijeme, a za glasanje je prijavljen 51 birač.

Na ovom biračkom mjestu ne koriste se skeneri, već se glasa na dosadašnji način, zaokruživanjem glasačkog listića i njegovim ubacivanjem u glasačku kutiju.

Za glasanje je potrebno pokazati važeći identifikacioni dokument Bosne i Hercegovine, odnosno ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Po završetku glasanja birački odbori u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ne utvrđuju rezultate, već izborni materijal dostavljaju Glavnom centru za brojanje na dalju obradu.