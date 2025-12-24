Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle uputili božićnu čestitku

Jasmina Ibrahimović

Gradonačelnik Tuzle i predsjedavajuća Gradskog vijeća uputili su čestitku građankama i građanima katoličke vjeroispovijesti u povodu obilježavanja blagdana Božića.

U čestitki se navodi da svim katolicima u Tuzli žele dobro zdravlje, mir, blagostanje i porodičnu sreću, uz poruku da radost Božića ispuni njihove domove toplinom i nadom.

Istaknuto je i da blagdanski duh zajedništva treba biti trajni poticaj za međusobno uvažavanje, solidarnost i prijateljstvo, te da su božićni dani prilika da se provedu u miru i radosti, okruženi najmilijima.

U poruci se dodatno naglašava da poruke Božića mogu biti inspiracija za zajedničko građenje otvorene, snažne i povezane zajednice, utemeljene na povjerenju, razumijevanju i međusobnom poštovanju.

