Gradonačelnik Tuzle ugostio ambasadore evropskih zemalja i predstavnika NATO-a

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić je jučer u Gradskoj upravi primio delegaciju ambasadora evropskih zemalja akreditovanih u Bosni i Hercegovini. Delegaciju su činili ambasadorice Kraljevine Norveške, Nj. E. Kathrine Biering, Republike Češke, Nj. E. Jana Lolić-Šindelková, ambasador Republike Slovenije, Nj. E. Damijan Sedar, te ambasador Političke jedinice za podršku angažmanu NATO-a (PESC) u BiH, Vladimir Vučinić.

Tokom susreta razgovarano je o važnosti pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i NATO savezu, kao i ulozi lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija. Gradonačelnik Lugavić predstavio je Tuzlu kao grad koji njeguje vrijednosti tolerancije, zajedničkog života i solidarnosti.

„Tuzla je grad koji svojim politikama razvoja, energetskom tranzicijom i društvenim projektima može biti primjer drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“, istakao je gradonačelnik Lugavić, dodajući da Grad aktivno radi na unapređenju digitalnih usluga i transparentnosti rada lokalne administracije.

Energetska efikasnost i digitalna transformacija u fokusu

Jedna od glavnih tema sastanka bila je saradnja u oblasti energetske efikasnosti i digitalne transformacije. Gradonačelnik je podsjetio da Gradska uprava u kontinuitetu provodi projekte modernizacije javnih objekata, unapređenja komunalne infrastrukture i digitalizacije procesa u cilju boljeg i bržeg pružanja usluga građanima.

Predstavnici ambasada i NATO-a upoznali su se i s projektima koji uključuju podršku ranjivim i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, te inicijativama Grada Tuzle za jačanje lokalnih kapaciteta kroz pristup evropskim fondovima.

Tuzla kao primjer dobrih praksi i saradnje

Učesnici sastanka saglasili su se da Tuzla može poslužiti kao primjer dobre prakse u oblasti društvene kohezije, održivog razvoja i lokalne stabilnosti. Naglašena je spremnost na dalju saradnju između Grada Tuzle, ambasada evropskih zemalja i međunarodnih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini, s ciljem jačanja zajedničkih projekata i razmjene iskustava.

