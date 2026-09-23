“Groka iz Lukavca” postao hit na TikToku: “Volim šetnje noću”

„Groka iz Lukavca“ posljednjih dana privlači pažnju korisnika TikToka, nakon što je neko priču o misterioznoj osobi u crnom, koja je zabrinula mještane nekoliko naselja na području Lukavca, pretvorio u satirični sadržaj na društvenim mrežama.

Prethodnih dana mještani Capardi i Puračića govorili su za RTV Slon o nepoznatoj osobi odjevenoj u crno koju su, prema njihovim tvrdnjama, viđali tokom noći. Pojavljivanja su izazvala nelagodu među dijelom stanovništva, a ekipa RTV Slon posjetila je ova naselja i razgovarala sa mještanima o onome što su vidjeli i doživjeli.

Dok je priča među građanima izazvala zabrinutost i brojne komentare, na internetu je ubrzo dobila sasvim drugačiji nastavak. Anonimni korisnik otvorio je TikTok profil pod nazivom „Groka iz Lukavca“, na kojem je misteriozni lik iz priča mještana pretvoren u glavnog junaka šaljivih objava.

Na profilu se pojavljuju fotografije i videosadržaji satiričnog karaktera u kojima je „Groka“ prikazana u različitim svakodnevnim situacijama.

Autor sadržaja koristi i komentare drugih korisnika TikToka, na koje odgovara iz perspektive ovog izmišljenog lika, pa je prvobitno ozbiljna lokalna tema ubrzo postala materijal za internet humor.

Sudeći prema vizuelnom izgledu objava, dio sadržaja vjerovatno je izrađen uz pomoć alata vještačke inteligencije. „Groka“ tako više nije samo misteriozna osoba iz priča koje kruže Lukavcem i okolnim naseljima, već je na društvenim mrežama dobila vlastiti lik, „svakodnevicu“ i komunikaciju sa publikom.

Profil „Groka iz Lukavca“ već privlači pažnju korisnika, a pojedine objave bilježe hiljade pregleda i reakcija. Komentari pokazuju kako se lokalna priča veoma brzo preselila iz razgovora među mještanima na društvene mreže, gdje je dobila potpuno novi, humorističan kontekst.

Takav razvoj događaja još jednom pokazuje koliko brzo društvene mreže mogu neku lokalnu priču pretvoriti u svojevrsni internetski fenomen.

Ono što je za dio stanovnika Capardi i Puračića bilo razlog za zabrinutost, za anonimnog autora TikTok profila postalo je inspiracija za satiru i niz kreativnih objava koje sada prate korisnici izvan samog Lukavca.