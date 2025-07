Spektakl na Ušću: Guns N’ Roses oduševili beogradsku publiku

Legendarni bend Guns N’ Roses održao je sinoć spektakularan koncert u beogradskom parku Ušće, u sklopu svoje velike turneje. Nastup je trajao gotovo tri sata, a kultni sastav izveo je niz svojih najvećih hitova pred oduševljenom publikom.

Večer je otvorila jednako legendarna hip-hop grupa Public Enemy, koja je svojim energičnim nastupom zagrijala publiku. Njihova izvedba pjesme „Fight the Power“ izazvala je posebne reakcije i stvorila atmosferu za pamćenje.

Točno u 20:15, na scenu su izašli Guns N’ Roses, otvorivši koncert bezvremenskim hitom „Welcome to the Jungle“. „Beograde, hoću da te čujem kako vrištiš!“, poručio je Axl Rose, na što je publika odgovorila ovacijama.

Koncert se nastavio u istom ritmu. Redale su se pjesme „Bad Obsession“, „Live and Let Die“, „It’s So Easy“ i „I Used to Love Her“, a svaki novi hit dočekan je ovacijama. Poseban trenutak bio je izvođenje „You Could Be Mine“, nakon čega je uslijedila emotivna „Yesterdays“.

Basist Duff McKagan također je uzeo mikrofon i otpjevao dio repertoara, a zatim je uslijedila moćna obrada pjesme Boba Dylana „Knocking on Heaven’s Door“. Publiku su dodatno oduševile izvedbe „Civil War“ i, naravno, „Sweet Child o’ Mine“, uz briljantnu gitarsku solažu koju je izveo Slash, a koja je izazvala najveći aplauz večeri.

Nakon kratke pauze, Axl Rose sjeo je za klavir i zajedno s bendom izveo nezaboravnu „November Rain“, dok je publika pjevala uglas. Potom su uslijedile „Don’t Cry“ i „Nighttrain“, a za sam kraj čuveni „Paradise City“ koji je stadion doveo do usijanja.

„Beograde, Srbijo, hvala ti!“, poručio je Rose na kraju, a bend se poklonio publici koja ih je nagradila gromoglasnim aplauzom. Bio je to koncert za pamćenje, kojim su Guns N’ Roses još jednom potvrdili status jednog od najvećih rock bendova svih vremena.