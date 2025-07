Guns N’ Roses koncert u Beogradu održaće se u četvrtak, 18. jula 2025, na platou Ušće, s početkom u 19 sati. Prije nego što na binu izađu Axl Rose, Slash i Duff McKagan, publiku će zagrijati kultni američki hip-hop sastav Public Enemy, zbog čega ova noć dobija poseban žanrovski pečat. Beograd je jedina balkanska stanica evropske etape turneje Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things, pa će regionalni fanovi pohrliti da čuju bend koji je oblikovao moderni hard rock.

Kalifornijski početak, globalni domet

Guns N’ Roses osnovan je 1985. godine u Los Anđelesu. Nastao je spajanjem članova grupa L.A. Guns i Hollywood Rose, čime su udareni temelji jednog od najsnažnijih bendova kasnog 20. stoljeća. Njihova energija, sirovost i harizma brzo su ih izdvojili iz mora sličnih sastava na kalifornijskoj sceni tog vremena.

Njihov debi album Appetite for Destruction, objavljen 1987. godine, postao je svojevrsna eksplozija na sceni. Iako u početku nije naišao na veliki interes, pjesma Sweet Child O’ Mine lansirala ih je na vrhove top-lista, pokrenuvši lavinu popularnosti.

Album je kasnije prodan u više od 30 miliona primjeraka širom svijeta i često se navodi kao najutjecajniji prvijenac u povijesti rocka.

Jeste li znali?

Logo Guns N’ Rosesa: dvije ukrštene pištoljske cijevi obavijene stabljikama ruža nacrtao je bubnjar Steven Adler, a finalnu verziju izradio tattoo-umjetnik Bill White Jr. još 1987. godine. Pištolji simbolizuju snagu i bunt, dok ruže predstavljaju emociju i ranjivost, upravo ono što i njihova muzika spaja. Originalni logo nikada nije radikalno mijenjan jer je među najprepoznatljivijim simbolima u rock kulturi. Dovoljna je samo silueta da znate o kome je riječ.

Zvuk koji ne gubi snagu

Bend je od početka kombinovao sirovu energiju, blues osjećaj i punk stav. Axl Rose posjeduje vokalni raspon od gotovo šest oktava, dok Slash svojim solažama donosi prepoznatljiv ton koji je nadživio trendove. Koncerti Gunsa traju i po tri sata, bez fiksne set-liste, a publiku drže na nogama hitovi Paradise City, Welcome to the Jungle, You Could Be Mine i monumentalna balada November Rain. Njihovi nastupi uživo poznati su po dužini i nespremnosti na kompromise, često improvizuju i mijenjaju repertoar u hodu, bez gubitka intenziteta.

Pjesme su to koje su često bile duže od radijskih formata, ali nikada nisu gubile pažnju slušalaca i još uvijek su dio svjetskih playlisti.

Njihov povratak u gotovo originalnoj postavi 2016. izazvao je globalni interes (bubnjar Steven Adler nije stalni član na toj turneji, iako je gostovao na nekoliko nastupa), a turneja Not In This Lifetime postala je jedna od najprofitabilnijih u istoriji rokenrola.

Jeste li znali?

Sweet Child O’ Mine bila je prva hard-rock pjesma na broju 1 Billboard Hot 100.

Appetite for Destruction je najprodavaniji debitantski album svih vremena u SAD-u.

Spot za November Rain sniman je 1992. i tada je bio jedan od najskupljih video-zapisa u analognom formatu.

Slash je kultni cilindrični šešir kupio slučajno u vintage butiku prije nastupa; postao je dio njegovog identiteta i zaštitini znak.

Axl Rose je 2016. privremeno preuzeo vokalne dionice u AC/DC-ju na njihovoj svjetskoj turneji.

Tokom turneje Not In This Lifetime (2016–2019), bend je zaradio preko 580 miliona dolara.

Slash i Axl Rose su se godinama nisu pojavljivali zajedno na sceni, sve do ponovnog okupljanja 2016. godine.

Na koncertima ih prati čak šest članova tehničkog tima samo za gitare.

U periodima pauze, članovi benda su sarađivali s mnogim drugim muzičarima, uključujući i članove Queen, Metallice i Nirvane.

Bend je ušao u Rock and Roll Hall of Fame 2012. godine.

Albumi koji su obilježili žanr

Nakon prvijenca uslijedio je mini-album G N’ R Lies, a zatim dvostruki Use Your Illusion I & II (1991). Te ploče proširile su tematski i muzički opseg benda, donijele orkestracije, duge solo-dionice i tekstove o ratu, ljubavi i gubitku, a bend je smatran najvažnijim svjetskim izvođačem. Pjesme poput Don’t Cry, Estranged, Civil War i obrada Live and Let Die s tog albuma postale su nezaobilazne.

Chinese Democracy (2008) album koji se dugo čekao pokazao je njihovu spremnost na eksperiment, iako je zvuk bio moderniji i elektronikom obojen (pa i podijelio fanove).

Zanimljivo, bend s relativno malim brojem studijskih albuma i dalje puni stadione zahvaljujući bezvremenskim pjesmama i reputaciji nepredvidivog scenskog nastupa.

Svaka faza njihove karijere ima svoju prepoznatljivost, a mnoge pjesme su našle mjesto i u filmskoj i televizijskoj industriji.

Guns N’ Roses i Balkan

Bend je prvi put došao blizu ovih prostora 1992. nastupom u Budimpešti, a 2012. svirao je u Splitu u sklopu pozne faze Chinese Democracy turneje. Za mnoge fanove iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije, Guns N’ Roses koncert u Beogradu biće prva prilika da čuju originalnu postavu s klasikom Appetite ere.

Set-lista: šta publika može da očekuje

Iako bend rijetko otkriva redoslijed pjesama prije koncerta, posljednji nastupi na turneji imali su oko 25 numera. Koncerti često počinju pjesmom It’s So Easy, neizsotavna je i cjelokupna trojka s kojom su probili MTV – Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine i Paradise City – te emotivni vrhunac sa November Rain. Na nekim evropskim koncertima ubacili su obradu Live and Let Die (Wings) i Slither (Velvet Revolver), što dodaje dinamiku i osvježava klasik repertoar.

Guns N’ Roses koncert u Beogradu – most između generacija

Ušće će 18. jula primiti oko 50 000 ljudi, a organizatori ističu da je interesovanje rasprodalo prvu kvotu ulaznica za manje od 48 sati. Koncert nije samo nostalgija; TikTok trendovi s riffom iz Sweet Child O’ Mine privukli su i tinejdžere, pa se očekuje publika različitih godišta. Rock možda ima pola stoljeća, ali njegova snaga da spaja ostaje netaknuta. Njihov zvuk, i nakon 40 godina, ima težinu koja nadilazi žanrove i vremenske okvire.

Guns N’ Roses koncert u Beogradu zato obećava večer u kojoj će se stariji prisjetiti dana kaseta, a mlađi prvi put doživjeti autentičnu stadion atmosferu. Kad posljednja nota utihne, priča o ovoj noći putovaće isto kao i pjesme benda, preko granica, jezika i generacija, potvrđujući da rock energija još živi i diše punim plućima.

Nezaboravne rock balade koje i danas osvajaju generacije