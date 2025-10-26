Gužve na graničnim prelazima: Duža zadržavanja na izlazu iz BiH

Gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Duge kolone putničkih vozila formirane su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica i Brod, dok se u oba smjera duža zadržavanja bilježe na prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne prelaze 30 minuta.

Zbog primjene novog evropskog sistema registracije putnika – EES (Entry/Exit System), vozači i putnici mogu očekivati duža zadržavanja na svim graničnim prelazima prema zemljama Evropske unije.

Radovi i obustave na putevima širom BiH

U toku su brojni infrastrukturni radovi koji otežavaju saobraćaj i uzrokuju povremene obustave.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta zbog sanacije klizišta.

Na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen zbog saniranja aktivnog klizišta, a preporučuje se korištenje alternativnih pravaca do završetka radova. Također, na cesti Gornja Grkarica–Trnovo saobraćaj je obustavljen od 07 do 19 sati zbog sanacionih radova.

Radovi su aktuelni i na više magistralnih i regionalnih puteva, uključujući:

autocestu A-1 (Podlugovi–Sarajevo sjever), te magistralne pravce Žepče–Maglaj (Ozimica), Konjic–Jablanica, Donja Orahovica–Šićki Brod, Orašje–Šamac, Bileća–Trebinje (Žudojevići), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Klašnice–Banja Luka, Jablanica–Blidinje (Kosne Luke), Jablanica–Prozor (Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Ograničenja na graničnim prelazima

Na graničnom prelazu Brčko dozvoljen je prolaz za putnička vozila do 3,5 tone, dok je zabranjen saobraćaj za vozila preko 5 tona na prelazu Karakaj kod Zvornika.

Teretna vozila težine preko 5 tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

Teretni saobraćaj na GP Šepak dozvoljen je u terminima od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, dok je vikendom prelazak moguć od 22 do 06 sati.

