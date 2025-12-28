Gužve na graničnim prelazima na izlazu iz BiH

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Orašje, dok u oba smjera vozači mogu očekivati gužvu na graničnim prelazima Brod, Gradina i Gradiška, javio je Bh. auto-moto klub (BIHAMK).

Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.