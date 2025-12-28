Gužve na graničnim prelazima na izlazu iz BiH

RTV SLON
Granički prelaz/ Prelazak preko granice/granicu/ zabrana prevoza
Foto: Ilustracija

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Orašje, dok u oba smjera vozači mogu očekivati gužvu na graničnim prelazima Brod, Gradina i Gradiška, javio je Bh. auto-moto klub (BIHAMK).

Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

pročitajte i ovo

BiH

Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Vijesti

Hrvatska policija bilježi znatan pad ilegalnih migracija, granica s BiH i...

Istaknuto

Duge kolone vozila na ulazu u BiH

BiH

Praznične gužve počele: Duge kolone vozila na ulazu u BiH

BiH

Može li granični policajac tražiti otključavanje mobitela na granici i šta...

Istaknuto

Stanje na putevima: Pojačan promet na ulazu u BiH

Magazin

Grad bez automobila i sa 20 miliona turista godišnje

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sutra sjednica Vijeća ministara BiH: Obiman dnevni red, reformska agenda u fokusu

Vijesti

Kosovo bira novi parlament nakon 11- mjesečnog zastoja

Tuzla i TK

Na ahiret preselio Ismet-ef. Avdibašić, imam Bijele džamije u Slavinovićima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]