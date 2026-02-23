GV Tuzla danas o komunalnim taksama, koliku će naknadu plaćati vlasnici bankomata, kafe aparata?

Grad Tuzla pripremio je izmjene koje bi uvele novi sistem komunalnih taksi, a prijedlog odluke danas će se naći pred Gradskim vijećem. Vijećnici će odlučiti hoće li biti usvojen model prema kojem bi takse plaćale različite djelatnosti – od priređivanja igara na sreću, preko bankomata, do automatskih uređaja poput kafemata, parkomata i cvjetomata.

Ukoliko Gradsko vijeće danas usvoji prijedlog, komunalne takse obuhvatit će širok spektar djelatnosti.

„To su priređivanje zabavnih igara, korištenje aparata za posebne igre na sreću, poslovne prostore u kojima se priređuju klasične igre na sreću ili posebne igre na sreću, držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima i baštama ugostiteljskih objekata, priređivanje komercijalnih koncerata, postavljanje i držanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine, odnosno bankomata, kao i postavljanje i držanje svih drugih oblika automatskih uređaja putem kojih se usluge pružaju bez gotovinske naplate, a koriste se kao posljedica razvoja telekomunikacionih operatera – dakle kafemati, parkomati, svjetomati i slično”, kazao je ranije Almir Šuta, sekretar organa državne službe.

Prema prijedlogu, visina taksi određivala bi se prema više kriterija – površini prostora, broju uređaja ili predmeta, te zoni grada u kojoj se djelatnost obavlja. Grad bi bio podijeljen na nultu, prvu, drugu i treću zonu.

„Za poslovne prostore, primjerice za priređivanje klasičnih i posebnih igara na sreću, imamo prijedlog da taksa u nultoj zoni iznosi 20.000 KM godišnje, u prvoj zoni 19.990 KM, u drugoj zoni 19.980 KM, a u trećoj zoni 19.970 KM godišnje. Ili, na primjer, za bankomate: nulta zona iznosi 1.000 KM godišnje, prva zona 990 KM, druga zona 980 KM, a treća zona 970 KM. Za automatske uređaje poput kafemata, parkomata i svjetomata predloženo je: nulta zona 100 KM, prva zona 75 KM, druga zona 50 KM, a treća zona 25 KM”, pojasnio je Šuta.

Iz Grada Tuzle ističu da cilj nove odluke nije samo izmjena zastarjelih propisa, već uspostavljanje preciznijeg i pravno održivog sistema koji bi važio jednako za sve obveznike.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić podsjeća:

„Odluka proizilazi iz činjenice da već dugi niz godina koristimo odluku koja je donesena prije rata i koja je još uvijek na snazi. Pokušavali smo da ovu odluku izmijenimo i u proteklom periodu, međutim, bili smo svjedoci činjenice da su druge općine i gradovi koji su donosili slične odluke gubili sporove pred Ustavnim sudom. Međutim, nedavno je Grad Bihać dobio potvrdu svoje odluke na Ustavnom sudu. Nakon toga, kroz interesovanje gradskih vijećnika i vijećnica, kao i njihovu podršku da se ova odluka što prije izradi, pristupili smo intenzivnijem radu na njenoj izradi.“

Današnja sjednica Gradskog vijeća dat će odgovor na pitanje hoće li Tuzla dobiti novi sistem komunalnih taksi i pod kojim uslovima će on stupiti na snagu.