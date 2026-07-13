Haris Tabaković novi napadač Red Bull Salzburga

Haris Tabaković novi je napadač Red Bull Salzburga, u koji je stigao iz njemačke Bundeslige i potpisao ugovor do 2029. godine.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine u austrijskom klubu nosit će dres s brojem devet. Salzburg je njegovim angažmanom pojačao napad igračem koji iza sebe ima međunarodno iskustvo i dokazanu golgetersku kvalitetu.

Za 32-godišnjeg napadača austrijski fudbal nije nepoznanica. Tabaković, koji je rođen u Švicarskoj, između 2020. i 2023. godine postigao je ukupno 67 golova u takmičarskim utakmicama za Austriju Lustenau i bečku Austriju.

Karijeru je potom nastavio u Njemačkoj, gdje je u dresu Herthe iz Berlina sa 22 pogotka postao najbolji strijelac Druge Bundeslige. Bio je član Hoffenheima, dok je proteklu sezonu proveo na posudbi u Borussiji Mönchengladbach, za koju je u njemačkom prvenstvu postigao 13 golova.

Nakon nastupa s reprezentacijom Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, Tabaković je dobio produženi odmor, a treninzima novog kluba trebao bi se priključiti za približno dvije sedmice.

Salzburg u Tabakoviću dobio iskustvo i golove

Sportski direktor Red Bull Salzburga Marcus Mann kazao je da je klub tražio napadača koji može odmah pomoći ekipi, a koji posjeduje potrebnu visinu, fizičku snagu, karakter i osjećaj za gol.

„Haris donosi upravo te kvalitete. Redovno je postizao golove u prethodnim klubovima, a veoma dobro poznaje i austrijsku ligu. Svojim liderskim sposobnostima, iskustvom i fizičkom snagom dat će važan doprinos našoj mladoj ekipi“, izjavio je Mann.

Tabaković je nakon potpisivanja ugovora poručio da se raduje novom izazovu i nastupima za jedan od najuspješnijih austrijskih klubova.

„Nakon veoma dobrih razgovora radujem se vremenu koje je preda mnom u Salzburgu. Na period proveden u Njemačkoj gledam s mnogo zahvalnosti, ali sam sada izuzetno uzbuđen zbog novog izazova. Od početka sam imao veoma dobar osjećaj jer se cijeli klub potrudio da me dovede“, rekao je Haris Tabaković.

Dodao je da u Salzburg dolazi gladan uspjeha te da se njegove ambicije podudaraju s ciljevima kluba.