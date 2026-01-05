Oglasio se Helez oduzimanju dozvole BNT-u za proizvodnju dronova

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez oglasio se nakon odluke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojom je kompaniji BNT – Tvornica mašina i hidraulike oduzeta dozvola za proizvodnju dronova.

Košarac oduzeo dozvolu BNT-u za proizvodnju dronova

Helez je naveo da se nada kako će, kroz zakonom propisane procedure, biti preispitana odluka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na čijem je čelu Staša Košarac, te da će se proizvodni proces u BNT-u u što skorijem roku nastaviti.

Istovremeno je izrazio zabrinutost zbog, kako je naveo, netačnih i zlonamjerno tendencioznih informacija koje su se pojavile u dijelu bh. medija, a kojima se njegovo ime svjesno i neosnovano dovodi u vezu s proizvodnjom dronova u kompaniji BNT i obustavom tog procesa. Takve tvrdnje, poručio je Helez, smatra potpuno neistinitim i ocjenjuje ih kao pokušaj manipulacije javnošću.

Ministar odbrane naglasio je da nema nikakve veze s proizvodnjom dronova u kompaniji BNT, te da se u pojedinim medijima objavljuju njegove fotografije s dronovima koji su proizvedeni na drugom mjestu i od strane druge kompanije, čime se, kako je rekao, javnost namjerno dovodi u zabludu. Takvo postupanje ocijenio je neprofesionalnim i zlonamjernim.

Helez je također istakao da se dronovi o kojima je ranije govorio i dalje uredno proizvode i izvoze bez ikakvih zastoja, te je pozvao medije da svoj posao rade odgovorno, u skladu s profesionalnim i etičkim standardima, kako bi se izbjeglo širenje dezinformacija koje, prema njegovim riječima, nanose štetu i pojedincima i domaćoj namjenskoj industriji.

