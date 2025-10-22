Helez: Naša budućnost zavisi od ulaganja u modernu i otpornu odbranu

Arnela Šiljković - Bojić

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez boravi u službenoj posjeti Sloveniji, gdje učestvuje na prvoj međunarodnoj odbrambenoj izložbi i konferenciji SIDEC 2025, koja se od 21. do 24. oktobra održava u Celju.

Riječ je o značajnom regionalnom događaju koji je okupio visoke vojne zvaničnike, stručnjake, predstavnike industrije i međunarodne partnere iz oblasti sigurnosti i odbrane. Fokus je na tehnologijama i inovacijama nove generacije, koje sve snažnije oblikuju moderne odbrambene sisteme.

Helez je prisustvovao stručnoj konferenciji posvećenoj ključnim temama poput sajber sigurnosti, energetске efikasnosti, otpornosti sistema i vještačke inteligencije. Naglasio je da Bosna i Hercegovina mora aktivno pratiti savremene trendove u oblasti odbrane, kako bi Oružane snage BiH bile spremne na nove sigurnosne izazove i tehnološke promjene.

– Ulaganje u odbranu znači ulaganje u sigurnost građana i institucija, ali i u našu budućnost. Zahvaljujem se Ministarstvu odbrane Republike Slovenije na pozivu i izvrsnoj organizaciji događaja koji pokazuje da region ima potencijal za zajednički razvoj i saradnju – poručio je Helez.

Tokom boravka u Sloveniji planirani su bilateralni sastanci ministra Heleza s ministrom odbrane Republike Slovenije i predstavnicima Ministarstva odbrane Republike Turske.

– Od tih razgovora očekujem konkretne dogovore koji će dodatno ojačati Oružane snage Bosne i Hercegovine i unaprijediti saradnju s partnerskim državama na polju obuke, opremanja i tehnološkog razvoja – dodao je ministar Helez.

pročitajte i ovo

BiH

Zukan Helez ponovo odbrusio Dodiku

BiH

Zukan Helez o snimku sa svadbe, pjevao Thompsonovu pjesmu!

Vijesti

Helez: Vojna služba je najveća čast i odgovornost

Vijesti

Helez odobrio angažman helikoptera OSBiH na gašenju požara u Crnoj Gori

Vijesti

Specijalna terenska vozila donirana Vojnoj policiji Oružanih snaga BiH

Vijesti

Helez i Badnjević dogovorili jaču saradnju i elektronsku razmjenu podataka

BiH

Lakić: Moramo se politički uozbiljiti i hitno pokrenuti Južnu gasnu interkonekciju

Vijesti

Požar putničkog vozila u Rapatnici: Vatrogasci brzom intervencijom spriječili širenje vatre

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, u dijelovima BiH moguća kiša

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Magazin

Nejavljanje na telefon postalo novi trend: Zašto se mlađi sve rjeđe javljaju na pozive

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]