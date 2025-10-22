Helez: Naša budućnost zavisi od ulaganja u modernu i otpornu odbranu

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez boravi u službenoj posjeti Sloveniji, gdje učestvuje na prvoj međunarodnoj odbrambenoj izložbi i konferenciji SIDEC 2025, koja se od 21. do 24. oktobra održava u Celju.

Riječ je o značajnom regionalnom događaju koji je okupio visoke vojne zvaničnike, stručnjake, predstavnike industrije i međunarodne partnere iz oblasti sigurnosti i odbrane. Fokus je na tehnologijama i inovacijama nove generacije, koje sve snažnije oblikuju moderne odbrambene sisteme.

Helez je prisustvovao stručnoj konferenciji posvećenoj ključnim temama poput sajber sigurnosti, energetске efikasnosti, otpornosti sistema i vještačke inteligencije. Naglasio je da Bosna i Hercegovina mora aktivno pratiti savremene trendove u oblasti odbrane, kako bi Oružane snage BiH bile spremne na nove sigurnosne izazove i tehnološke promjene.

– Ulaganje u odbranu znači ulaganje u sigurnost građana i institucija, ali i u našu budućnost. Zahvaljujem se Ministarstvu odbrane Republike Slovenije na pozivu i izvrsnoj organizaciji događaja koji pokazuje da region ima potencijal za zajednički razvoj i saradnju – poručio je Helez.

Tokom boravka u Sloveniji planirani su bilateralni sastanci ministra Heleza s ministrom odbrane Republike Slovenije i predstavnicima Ministarstva odbrane Republike Turske.

– Od tih razgovora očekujem konkretne dogovore koji će dodatno ojačati Oružane snage Bosne i Hercegovine i unaprijediti saradnju s partnerskim državama na polju obuke, opremanja i tehnološkog razvoja – dodao je ministar Helez.