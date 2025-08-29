Helez: Vojna služba je najveća čast i odgovornost

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je danas na ceremoniji povodom polaganja vojne zakletve 320 mladih vojnika u Centru za osnovnu obuku u kasarni “Zaim Imamović” u Pazariću da onaj ko je spreman da štiti sigurnost svojih sugrađana i suverenitet svoje zemlje, zaslužuje posebno poštovanje.

Ova 33. klasa broji 320 mladih vojnika, a među njima je 47 pripadnica ženskog pola.

Helez se obratio prisutnim, kazavši da je sretan i ponosan zato što danas ovi mladi iz svih krajeva BiH polažu vojnu zakletvu.

– Zaklinju se da će služiti BiH, čuvati njen suverenitet, poštovati zakone i štititi njen narod. To je najveća čast i najviša odgovornost koju jedan građanin može preuzeti. Upravo zato vam svi mi, ovdje prisutni, izražavamo iskreno i duboko poštovanje – istakao je.

Također je kazao da je ponosan na mlade vojnike jer su u ovim izazovnim vremenima, odlučno i hrabro pokazali da su tu za svoju domovinu.

– Tu ste da čuvate mir, slobodu i nezavisnost BiH – dodao je.

Ministar odbrane BiH naglasio je da su Oružane snage BiH moderne, profesionalne i multinacionalne te da pripadaju svima, bez obzira na ime i porijeklo.

Posebno je zahvalio roditeljima jer su odgojili te mlade ljude i svojim primjerom ih usmjerili ka služenju općem dobru.

Vojnicima je poručio da postaju dio sistema koji počiva na disciplini, odgovornosti i kolektivnoj snazi.

– U vojsci nema razlika po imenu ili porijeklu. Tu dišete kao jedno, štitite jedni druge i domovinu, nosite uniformu sa dostojanstvom i uvijek imajte na umu da branite ne samo granice, već i slobodu, dostojanstvo i budućnost svih naših građana – naglasio je.

Priznanje najboljeg kandidata 33. klase dobio je Rajko Ivanović.

Ceremoniji su prisustvovali generali OSBiH, komandanti brigada i komandi unutar OSBiH, oficiri, parlamentarni vojni poverenik Boško Šiljegović, vojno-diplomatski predstavnici i predstavnici EUFOR-a u BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.