Higijensko-epidemiološke mjere provedene u šest studentskih centara u FBiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti tokom 2025. godine provelo je Program podrške provođenju higijensko-epidemioloških mjera u studentskim centrima i domovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji djeluju kao javne ustanove ili u okviru javnih visokoškolskih institucija.

U okviru programa osigurana su sredstva za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju prostora u kojima borave studenti, uključujući i objekte za pripremu, skladištenje i distribuciju hrane, s ciljem poboljšanja higijenskih i zdravstvenih uslova u studentskom smještaju, saopćeno je iz Ministarstva.

Kako navode, ove mjere u potpunosti su finansirane u šest javnih studentskih centara i domova u Federaciji BiH: Javnoj ustanovi „Studentski centar“ Sarajevo, Studentskom centru Univerziteta u Zenici, Studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, Studentskom centru Univerziteta u Tuzli, Studentskom domu „Antalija“ te Studentskom domu Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Paralelno s tim, u okviru unapređenja studentskog standarda, Ministarstvo je podržalo i nabavku prioritetne udžbeničke literature za studij, s ciljem podizanja kvaliteta nastave i dostupnosti savremenih akademskih izvora studentima. Za te namjene dodijeljena su sredstva u iznosu od 48.416,99 KM, koja su raspoređena univerzitetskim bibliotekama u Federaciji BiH na osnovu dostavljenih pregleda potrebne literature iz svih naučnih oblasti.

Nabavkom novih udžbenika i stručnih izdanja, uključujući aktuelnu literaturu iz oblasti medicine, tehničkih, prirodnih i društvenih nauka, kao i savremenih tehnologija, dodatno se jačaju kapaciteti biblioteka i stvaraju bolji uslovi za studiranje, učenje i istraživački rad, ističu iz Ministarstva.

Realizacijom ovih aktivnosti Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, kako navode, potvrđuje opredijeljenost unapređenju studentskog standarda kroz brigu o zdravstvenim uslovima boravka studenata, ali i kontinuirano ulaganje u kvalitet obrazovanja i akademske resurse u Federaciji Bosne i Hercegovine.