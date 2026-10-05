Hiljade prijava zbog veličanja ratnih zločinaca, Tužilaštvo BiH čeka izvještaje policije

Nakon smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine stigle su hiljade prijava građana zbog objava i komentara kojima se veličaju osuđeni ratni zločinci i negiraju genocid i drugi ratni zločini.

Iz Tužilaštva BiH za Detektor su potvrdili da od kraja augusta nisu zaprimili nijedan službeni izvještaj policijskih agencija o krivičnom djelu izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Naveli su da su zaprimili više prijava političkih stranaka i građana, kao i nekoliko hiljada e-mailova u kojima su prijavljene sporne objave na društvenim mrežama i u medijima.

Sve prijave analizirat će postupajući tužioci, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i druge policijske agencije, nakon čega će javnost biti obaviještena o rezultatima.

Iz SIPA-e su potvrdili da su u prethodnom periodu zaprimili veći broj prijava, ali da će tačan broj biti poznat po završetku izvještajnog perioda. Naveli su da postupaju po zahtjevima i naredbama nadležnog tužilaštva, kojem nakon provedenih radnji dostavljaju izvještaj.

Više prijava građana zaprimila je i Federalna uprava policije, gdje navode da se po njima postupa po nalogu nadležnog tužilaštva. MUP Republike Srpske do objave teksta nije odgovorio na upit Detektora.

Pravni stručnjaci upozoravaju da policijski izvještaj nije jedini način na koji tužilaštvo može saznati za postojanje osnova sumnje na krivično djelo.

Nekadašnji istražilac Državnog tužilaštva Ramiz Huremagić i advokat Esad Fejzagić navode da tužilac može postupati i kada za moguće krivično djelo sazna iz drugih izvora, uključujući medije i prijave građana.

Zakon o krivičnom postupku BiH propisuje da je tužilac, odmah nakon saznanja o postojanju osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, dužan preduzeti potrebne mjere za njegovo otkrivanje i provođenje istrage.

Prema podacima platforme „Registar 145a“, nakon Mladićeve smrti zabilježen je veliki broj prijava zbog njegovog veličanja. Od 27. do 30. septembra verifikovana su 73 predmeta, dok je Registar zaprimio 4.385 prijava, što je gotovo dvostruko više nego tokom prethodna 44 dana rada.

Ratko Mladić, koji je pred međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, preminuo je 27. augusta u pritvorskoj jedinici u Haagu.

Izvor: BIRN BiH/Detektor