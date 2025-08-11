HPV i rak kože, novo istraživanje otkriva iznenađujuću povezanost

HPV i rak kože mogli bi biti povezani mnogo bliže nego što se ranije mislilo, pokazuje novo istraživanje američkih naučnika. Iako je humani papiloma virus (HPV) poznat po tome što izaziva rak grlića materice, penisa, anusa i grla, sada se pojavljuju dokazi da bi mogao imati ulogu i u razvoju određenih oblika raka kože.

Stručnjaci iz Nacionalnog instituta za zdravlje SAD (NIH) došli su do ovog otkrića nakon što je 34-godišnja pacijentica imala čak 43 promjene na koži, koje su se ispostavile kao skvamozni karcinom. Iako su joj promjene uklonjene hirurškim putem i provedena imunoterapija, bolest se vratila. Dodatnim analizama otkriveno je da je u njenim ćelijama prisutan beta-HPV, koji je ušao u DNK kože i počeo proizvoditi proteine koji mijenjaju funkciju ćelija.

Pokazalo se da je pacijentica imala genetski poremećaj koji slabi imunitet, posebno T-ćelije, zbog čega nije mogla efikasno ukloniti virus. Nakon transplantacije matičnih ćelija, njen imuni sistem je ojačao, promjene su nestale, a bolest se tri godine nije vratila.

Iako su ovi nalazi još uvijek preliminarni, naučnici ističu da otvaraju nova pitanja o ulozi HPV-a u nastanku raka kože, posebno kod osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Tri načina zaštite od HPV-a

Najefikasnija zaštita od HPV-a je vakcinacija, koja se u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama preporučuje prije prvog seksualnog kontakta. Osim toga, redovna upotreba zaštite tokom seksualnih odnosa, uključujući oralni seks, može smanjiti rizik prenosa, iako kondomi ne pružaju stopostotnu zaštitu. Treći važan korak su redovni pregledi i testiranja, Papa test kod žena, koji može na vrijeme otkriti promjene izazvane HPV-om.

Otkriće povezanosti HPV-a i raka kože moglo bi u budućnosti dovesti do novih pristupa prevenciji i liječenju, a stručnjaci poručuju da su pravovremena zaštita i kontrolni pregledi najbolji način očuvanja zdravlja.