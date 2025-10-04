Hrkanje, “ledeni” prsti: Ovo su mogući znakovi ozbiljnih zdravstvenih problema

Sve više osoba mlađih od 50 godina suočava se sa srčanim i moždanim udarima, upozorava ugledna kardiologinja prof. Rasha Al-Lamee u izjavi za Daily Mail.

Prema njenim riječima, porast oboljenja srca i krvnih sudova povezan je sa savremenim načinom života koji uključuje stres, nedostatak sna, brzu hranu i preskakanje obroka.

Statistika pokazuje da je smrtnost od srčanih i moždanih udara te zatajenja srca kod radno aktivnih osoba porasla za gotovo 20 posto u samo četiri godine, a u bolnice sve češće dolaze i pacijenti u tridesetim i četrdesetim godinama. Studija je otkrila da više od 99 posto oboljelih ima barem jedan rizični faktor, najčešće povišen krvni pritisak koji često ostaje neotkriven.

– Kratak dah pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, bol u prsima koja dolazi i odlazi te neobjašnjiv umor ne smiju se ignorisati, upozorava prof. Al-Lamee.

Kod žena se simptomi često razlikuju – umjesto klasične boli u prsima, češće prijavljuju mučninu, vrtoglavicu, bol u gornjem dijelu trbuha, probavne smetnje ili nesvjesticu.

Bolest desni – mogući pokazatelj problema sa srcem

Krvarenje desni ne mora uvijek biti samo posljedica loše oralne higijene. Stručnjaci upozoravaju da može predstavljati rani znak kardiovaskularnih oboljenja. Istraživanja pokazuju da osobe sa bolestima desni imaju znatno veći rizik od dijabetesa tipa 2, a upravo on povećava vjerovatnoću za srčani ili moždani udar.

Znanstvenici objašnjavaju da je uzrok u oralnom mikrobiomu – ravnoteži bakterija u ustima. Kada se ta ravnoteža poremeti, štetne bakterije mogu ući u krvotok, izazvati upalu i oštetiti krvne sudove. Dobra vijest je da pravovremeno liječenje bolesti desni može poboljšati stanje arterija i smanjiti upalne procese u organizmu.

Erektilna disfunkcija – upozorenje koje ne treba zanemariti

– Arterije u penisu su manje nego u ostatku tijela, pa blokade koje uzrokuju erektilnu disfunkciju mogu biti rani znak ateroskleroze – nakupljanja masnoće u arterijama koje se razvija i drugdje, objašnjava prof. Rasha Al-Lamee.

Velika analiza objavljena u British Journal of Urology pokazala je da muškarci s ovim problemom imaju oko 50 posto veći rizik od razvoja koronarne bolesti srca, moždanog udara ili smrti od kardiovaskularnih uzroka, čak i kada se isključe faktori poput pušenja ili visokog krvnog pritiska.

Stručnjaci ističu da erektilnu disfunkciju treba shvatiti kao ozbiljan znak upozorenja na moguće bolesti srca i da je u takvim slučajevima potrebno uraditi detaljan kardiološki pregled.

Hrkanje i apneja u snu – tihi rizik za srce

Iako ne hrču svi koji imaju apneju u snu, ta dva problema često su povezana. Što je hrkanje glasnije, to je veći rizik za razvoj srčanih oboljenja. Apneja u snu, poremećaj kod kojeg se disajni putevi privremeno zatvaraju, često ostaje neprepoznata, iako pogađa milione ljudi širom svijeta.

Studija sprovedena na više od 150 hiljada pacijenata pokazala je da osobe koje hrču imaju 28 posto veći rizik od koronarne bolesti srca. Stručnjaci upozoravaju da je apneja često povezana s gojaznošću i metaboličkim poremećajima, te predstavlja jasan signal da treba ozbiljnije pristupiti zdravlju srca.

„Ledeni“ prsti – znak loše cirkulacije

– Sami po sebi, hladni prsti nisu opasni, ali u kombinaciji s drugim faktorima mogu ukazivati na slabiju cirkulaciju ili srčane probleme, kaže prof. Rasha Al-Lamee.

Kada temperatura opadne, krvni sudovi se prirodno sužavaju, što povećava krvni pritisak i opterećuje srce. Tijelo tada smanjuje protok krvi prema ekstremitetima kako bi zaštitilo vitalne organe – zbog čega ruke i noge mogu postati hladne, utrnule, blijede ili plavičaste.

To je normalna reakcija organizma, ali kod osoba sa oslabljenim srcem ili lošom cirkulacijom simptomi mogu biti izraženiji i zahtijevati pažnju ljekara.