Hrvatska večeras protiv Španije na Poljudu

Hrvatska protiv Španije večeras na Poljudu igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija, a susret dolazi samo nekoliko dana nakon jednog od najtežih poraza hrvatske reprezentacije. Meč u Splitu počinje u 20:45 sati, a Hrvatska će protiv aktuelnih svjetskih i evropskih prvaka pokušati popraviti utisak nakon poraza od Engleske rezultatom 7:0.

Izabranici Slavena Bilića u dosadašnja tri kola osvojili su tri boda. Na otvaranju su savladali Češku rezultatom 2:1, potom su u Sevilli izgubili od Španije sa 4:1, dok je uslijedio težak poraz od Engleske na Rujevici. Hrvatska se trenutno nalazi na trećem mjestu grupe.

Upravo zbog posljednja dva rezultata večerašnji susret na rasprodanom Poljudu predstavlja veliki test za hrvatsku selekciju. Protivnik, međutim, teško da je mogao biti zahtjevniji.

Hrvatska protiv Španije pred punim Poljudom

Španija u Split stiže s maksimalnim učinkom u dosadašnjem dijelu Lige nacija. U prva tri kola ostvarila je tri pobjede, a posljednju protiv Češke rezultatom 3:1. Španska reprezentacija ujedno je u nizu od 41 utakmice bez poraza u regularnih 90 minuta.

Posljednji put Španija je utakmicu u regularnom vremenu izgubila u martu 2024. godine protiv Kolumbije, dok je posljednji takmičarski poraz doživjela još 2023. protiv Škotske. U međuvremenu je osvojila Evropsko, a potom i Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska nema ni posebno povoljnu statistiku u posljednjim međusobnim duelima. Posljednju pobjedu protiv Španije ostvarila je u novembru 2018. godine u Zagrebu, kada je u Ligi nacija slavila rezultatom 3:2. Nakon toga Španci su dobili naredna četiri međusobna susreta, uključujući i nedavni duel u Sevilli sa 4:1.

Za Hrvatsku će večerašnji meč biti prilika da pred domaćom publikom pokaže reakciju nakon 7:0 protiv Engleske, dok Španija na Poljud dolazi sa željom da nastavi niz bez poraza.

Utakmica između Hrvatske i Španije počinje u 20:45 sati, a direktan televizijski prijenos osiguran je na Novoj TV.