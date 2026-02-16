Hurma u ramazanu ima posebno mjesto u tradiciji iftara, jer se hurma i voda stoljećima koriste kao prvi zalogaj nakon cjelodnevnog posta. Ova mala, slatka voćka nije važna samo zbog običaja, nego i zbog svog nutritivnog sastava koji tijelu pomaže da se postepeno vrati u ritam unosa hrane.

Hurma (datula) raste na palmi i ubraja se među najstarije kultivisane plodove na svijetu. U područjima Bliskog istoka i sjeverne Afrike bila je osnovna hrana u pustinjskim uslovima, upravo zbog svoje energetske vrijednosti i dugog roka trajanja. Danas je dostupna širom svijeta, svježa ili sušena, a u ramazanu dobija dodatnu simboliku i praktičnu vrijednost.

U trenutku kada se post prekida, organizam je već satima bez hrane i pića. Nivo šećera u krvi je snižen, probavni sistem miruje, a tijelo traži brz, ali blag izvor energije. Hurma je u takvoj situaciji gotovo idealan izbor. Prirodni šećeri koje sadrži, prije svega glukoza i fruktoza, brzo se apsorbuju i daju osjećaj snage bez naglog opterećenja želuca.

Hurma kao prirodni izvor energije nakon posta

Hurma sadrži visoku koncentraciju prirodnih ugljenih hidrata. Upravo zbog toga već nekoliko plodova može značajno pomoći da se nadoknadi energija izgubljena tokom dana. Za razliku od industrijskih slatkiša, hurma dolazi u paketu sa vlaknima, mineralima i biljnim spojevima koji usporavaju prebrzu apsorpciju šećera.

Osobe koje poste često primijete da im se nakon prve hurme i čaše vode vraća osjećaj stabilnosti i bistrine. To nije slučajno. Kombinacija tečnosti i prirodnih šećera pokreće metabolizam, ali ne izaziva nagli skok i pad energije koji se zna javiti nakon rafiniranog šećera.

Osim toga, hurma je praktična. Lako se nosi, ne zahtijeva pripremu i može se konzumirati odmah, što je čini pogodnom i za iftare van kuće, na putu ili u džamijskom okruženju.

Nutritivne vrijednosti koje hurma donosi organizmu

Hurma nije samo slatki plod, nego i vrijedan izvor mikronutrijenata. U njenom sastavu nalaze se kalij, magnezij, željezo i bakar, kao i manji udjeli vitamina B grupe. Kalij je posebno važan za rad mišića i regulaciju tečnosti u tijelu, što je značajno nakon dugog perioda bez vode.

Vlakna iz hurme podržavaju rad probavnog sistema. Nakon posta nije preporučljivo opteretiti želudac teškom i masnom hranom. Hurma pomaže da se probava pokrene postepeno i prirodno. Zbog toga se često preporučuje da prvi zalogaj iftara bude upravo hurma, pa tek onda ostatak obroka.

Zanimljivo je da hurma sadrži i antioksidativne biljne spojeve. Oni učestvuju u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Iako se hurma ne može posmatrati kao lijek, njena redovna umjerena konzumacija doprinosi raznovrsnijoj i nutritivno bogatijoj ishrani.

Hurma i voda kao tradicionalni način prekida posta

Hurma i voda zajedno čine jednostavnu, ali funkcionalnu kombinaciju. Voda nadoknađuje izgubljenu tečnost, dok hurma daje brzu energiju. Takav pristup omogućava da se tijelo pripremi za glavni obrok bez naglog šoka za probavni sistem.

U praksi se često dešava da osobe koje odmah pojedu obilnu i tešku hranu nakon posta osjete umor, težinu u stomaku i pospanost. Kada se iftar započne hurmom i vodom, prelaz je blaži. Nakon nekoliko minuta može se nastaviti sa supom, laganijim jelima i ostatkom obroka.

Hurma u ramazanu zato nije samo dio običaja, nego i oblik mudro postavljenog nutritivnog uvoda u večernji obrok. Tradicija i savremena prehrambena logika u ovom slučaju idu u istom smjeru.

Razlike među vrstama hurme i kako ih birati

Na tržištu postoji više vrsta hurme, koje se razlikuju po veličini, boji, teksturi i slatkoći. Neke su mekše i sočnije, druge suše i čvršće. Mekše hurme su često pogodnije za direktnu konzumaciju na iftaru, jer se lakše žvaću i brže vare.

Kod kupovine je dobro obratiti pažnju na izgled ploda. Kvalitetna hurma ima ujednačenu boju i nije previše tvrda. Površina može biti blago sjajna zbog prirodnih šećera. Ako je plod presuh ili ima neugodan miris, bolje ga je preskočiti.

Hurma se može čuvati na sobnoj temperaturi ako će se brzo potrošiti, dok se za duže čuvanje preporučuje frižider. Tako zadržava teksturu i okus, posebno u toplijim prostorima tokom ramazana.

Hurma u savremenoj ishrani izvan ramazana

Iako se hurma najviše spominje u kontekstu posta i iftara, njena primjena je mnogo šira. Sve češće se koristi kao prirodni zaslađivač u kolačima, kašama i napicima. Pasirana hurma može zamijeniti dio šećera u receptima i dati puniji okus.

Sportisti je koriste kao brz izvor energije prije ili poslije aktivnosti. Djeci može biti zdravija alternativa industrijskim slatkišima, naravno u umjerenim količinama. Hurma je kalorična i upravo zbog toga je dovoljna mala količina da zadovolji potrebu za slatkim.

U kontekstu ramazana, hurma ostaje simbol prvog zalogaja, ali i podsjetnik da jednostavna hrana često nosi veliku nutritivnu vrijednost. Spoj tradicije, dostupnosti i sastava učinio je da hurma zadrži svoje mjesto na iftarskoj trpezi kroz generacije.

