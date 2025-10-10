Hurtić razočaran: Borjana Krišto spriječila razmatranje Dana žalosti za Halida Bešlića

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Sevlid Hurtić izrazio je razočaranje zbog činjenice da inicijativa o proglašenju Dana žalosti povodom smrti Halida Bešlića nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH.

Hurtić je predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH Borjani Krišto ranije zvanično uputio prijedlog da se u povodu smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića proglasi Dan žalosti na nivou cijele države. Međutim, ta tačka nije uvrštena na dnevni red jučerašnje sjednice, a, prema Hurtićevim riječima, predsjedavajuća nije sazvala ni dodatnu sjednicu na kojoj bi ministri o tome mogli glasati.

„Duboko sam razočaran jer sam vidio da je i ovaj put politika nadjačala ljudskost. Ideja o Danu žalosti nije bila politička, već izraz poštovanja prema jednom od najvećih umjetnika našeg vremena. Svjestan sam da u Vijeću ministara niko ne bi bio protiv, ali predsjedavajuća Krišto odlučila je da inicijativa ne bude ni razmatrana“, kazao je Hurtić, dodajući da mu je posebno žao porodice Halida Bešlića kojoj se izvinjava zbog, kako je rekao, „nečije hladnoće i političkih kalkulacija“.

Hurtić je istakao da je ideja imala isključivo simboličan karakter i da je bila prilika da država pokaže jedinstvo i poštovanje prema umjetniku koji je obilježio cijeli region.