Husejnija džamija u Gradačcu obilježava 200 godina: Svečano otvorenje u nedjelju

RTV SLON
džamija Husejnija Gradačac
FOTO: džamija Husejnija Gradačac/ Arhiva

U Gradačcu će u nedjelju, 6. septembra, biti upriličeno svečano otvorenje Husejnije džamije, povodom obilježavanja 200 godina od njene izgradnje.

Svečanost će početi u 11:30 sati, a događaju će prisustvovati najviši zvaničnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predvođeni reisu-l-ulemom dr. Huseinom ef. Kavazovićem.

Husejnija džamija u Gradačcu izgrađena je 1826. godine, a jubilej od dva stoljeća predstavlja značajan događaj za vjernike i stanovnike ovog grada.

Uoči svečanog otvorenja, u subotu, 5. septembra, nakon akšam-namaza bit će upriličen mevludski program i predavanje.

Svečano otvorenje organizuje Medžlis Islamske zajednice Gradačac, odnosno Džemat Husejnija, koji poziva vjernike i sve zainteresovane da prisustvuju obilježavanju ovog značajnog jubileja.

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