Iako je zdrav, nekad treba izbjegavati nar

Voće nar često se smatra dragocjenim izvorom vitamina i antioksidanasa, ali kada se govori o tome ko bi trebalo da izbjegava nar, važno je obratiti pažnju na one kojima njegovi sastojci mogu izazvati neželjene reakcije.

Osobe koje već imaju nizak krvni pritisak mogu osjetiti dodatno spuštanje vrijednosti, jer nar prirodno utiče na širenje krvnih sudova, što kod pojedinaca dovodi do slabosti ili kratkotrajne vrtoglavice. Oni koji koriste terapije za snižavanje pritiska, kao i određene lijekove za srce, često dobijaju preporuku da budu umjereni, pošto nar može usporiti razgradnju lijekova i tako pojačati njihovo djelovanje. Poseban oprez savjetuje se i ljudima koji uskoro imaju operativni zahvat, jer se preporučuje da se nar izbjegava sedmicama prije intervencije zbog mogućeg uticaja na zgrušavanje krvi i reakciju na anesteziju.

Postoje i oni sa osjetljivim digestivnim sistemom, kojima tvrde sjemenke i vlakna iz nara mogu izazvati nelagodu u vidu nadimanja ili grčeva. Iako rijetko, javljaju se i alergijske reakcije, pa osobe koje su sklone alergijama ponekad primijete crvenilo kože, svrab ili otok nakon konzumacije ovog voća.

