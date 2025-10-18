IDDEEA: BiH među 50 najpouzdanijih pasoša svijeta

Prema najnovijem Henley Passport Indexu za 2025. godinu, pasoš Bosne i Hercegovine omogućava putovanje u 122 zemlje bez vize, što potvrđuje rast međunarodnog povjerenja i sigurnosnih standarda države.

Bosna i Hercegovina je prema Henley Passport Indexu za 2025. godinu ostvarila značajan napredak, zauzevši 47. mjesto na globalnoj listi. Time se BiH našla u društvu 50 najpouzdanijih pasoša svijeta, uz mogućnost putovanja u čak 122 zemlje bez vize. Ovaj rezultat svjedoči o jačanju međunarodnog povjerenja u sigurnost i kvalitet bh. identifikacionih dokumenata.

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), prof. dr. Almir Badnjević, ističe da je napredak rezultat dugogodišnjeg ulaganja u sigurnosne standarde i tehnološku infrastrukturu.

„Rang BiH na globalnoj listi pasoša nije samo pitanje mobilnosti, već pokazatelj povjerenja drugih država u naše institucije, dokumente i sigurnosne standarde. Agencija IDDEEA kontinuirano jača tehnološku infrastrukturu i usklađuje sve procese s evropskim propisima i ICAO standardima. Naša biometrijska rješenja i digitalni identiteti već danas ispunjavaju najviše zahtjeve koji se primjenjuju u EU prostoru,“ izjavio je Badnjević.

Uloga Ministarstva vanjskih poslova BiH u ovom procesu ostaje ključna, jer upravo diplomatski pregovori i bilateralni sporazumi omogućavaju širenje bezviznog režima i povećanje globalne mobilnosti građana BiH.

„Zato je važno da tehnička sigurnost i međunarodna diplomatija djeluju sinhronizovano. Agencija IDDEEA gradi povjerenje kroz sigurnost i standarde dokumenata, dok Ministarstvo vanjskih poslova otvara vrata kroz bilateralne sporazume. Samo tako se stvara kredibilitet koji rezultira većom slobodom kretanja naših građana,“ dodao je Badnjević.

Prema podacima Henley & Partners, ispred Bosne i Hercegovine nalaze se 34 evropske zemlje, među kojima je 26 članica Evropske unije, te 12 zemalja izvan Evrope. Ovim rezultatom BiH se pozicionirala u gornjih 20 posto svjetskih pasoša, uz kontinuiran rast u posljednjih pet godina.

Agencija IDDEEA najavljuje daljnji rad na jačanju sigurnosnih i tehničkih kapaciteta, u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova i Ministarstvom vanjskih poslova BiH. Cilj je osigurati da Bosna i Hercegovina nastavi napredovati, ne samo u fizičkom, već i u digitalnom identitetu, kao dio savremenih evropskih i globalnih trendova.