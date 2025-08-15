Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, Slovenija, redovno analizira dešavanja na Bliskom istoku, Balkanu i po svijetu. Lily Ong, analitičarka geopolitičkih rizika iz azijsko pacifičkog područja (APAC), pripremila je članak pod naslovom „Putin i Trump u centru pažnje na Aljasci; Zelenski među komentatorima iz pozadine“ u kojem piše o samitu Putin – Trump na Aljasci.

Tamo gdje glečeri svjetlucaju pod zrakom ponoćnog sunca, ledeni veo će se uskoro podići kako bi postigao sporazum dvije nuklearne sile. Iznervirana neprocjenjivim sankcijama, promjenjivim rokovima i nestankom novca i oružja, Amerika je ipak imala pravo glasa o lokaciji. Vidjevši da je još jednom otkrila američki blef, Rusija je prihvatila rukavicu i odmah pristala.

Na pozornici će nedostajati niko drugi do Ukrajina, čija je sudbina zapečaćena. Ova konačna sudbina Ukrajine ne iznenađuje one koji su dobro upoznati sa propašću koja čeka sve američke pijune. Nikakvo poziranje i prevare više neće nikoga uvjeriti da Zelenski ima udjela u ovom dogovoru. S takozvanim američkim revizorima parkiranim u gradu, marioneta bi se morala smiješiti i podnositi sve što joj se baci – ako želi blaže slijetanje. U najboljem slučaju, nelegitimnom će biti pružena neka vrsta milosti koja će spasiti obraz za izlazak koji ne bi bio potpuno ponižavajući.

Međutim, bilo bi pogrešno povjerovati u percepciju da se Putin i Trump sastaju samo zbog Ukrajine. U stvari, Ukrajina teško da bi bila na vrhu liste, osim za medije koji žude za naslovima dugo uklesanim u kamene stražare. Sastanak na Aljasci poslužit će kao pozornica za šire strateške manevre ne samo Trumpa, već i njegovog lukavog ruskog kolege.

Iza kulisa, može se očekivati da će Trump osloboditi svoj apetit za vrlo unosne ruske projekte na Arktiku (nakon što je već napravio neke prodore u osjetljive projekte u svemiru). Pronicljivi Putin nije nesvjestan i posipat će Trumpa tek toliko konfeta da ga drži prikovanim. Ovi slatkiši dolazit će u pažljivo dizajniranom pakovanju, sličnom atraktivnim omotima koji se nalaze na policama trgovina s raskošnim ruskim čokoladama. Sadržaj unutra bit će sličan po privlačnosti.

Neke od ponuda bile bi označene kao “brodski putevi”, dok bi druge bile označene kao “prava na resurse”. Ipak, ostale bi bile označene sa “infrastruktura”. Sve će doći u bezbrojnim okusima, od “istraživanja” i “vađenja” do “luka” i “cjevovoda”, što će stvoriti simfoniju zvonjave koja će održavati kasu u Trumpovim ušima.

Međutim, Trumpu ne nedostaje u potpunosti utjecaja. Rusija je možda preživjela, pa čak i napredovala usprkos sankcijama koje je predvodio Zapad, ali priznajmo, one i dalje stvaraju mnogo neugodnosti i inhibirajuće boli za zemlju. Stoga se očekuje da će američki lider pristati na ublažavanje sankcija, ali samo postepeno kako bi Rusija bila pod pritiskom. Osim toga, može se i dalje smiješiti prodajući oružje Evropi za isporuku Ukrajini.

Budući da Trump nije ratificirao UNCLOS, usprkos svojoj izraženoj pro-poslovnoj sklonosti, mogao bi pregovarati i s Putinom o bilateralnom aranžmanu o zahtjevima za resursima. To bi moglo marginalizirati druge članice Arktičkog vijeća koje su ostavile Rusiju s gorkim okusom bojkota potonjeg. Nadalje, Trump, kao i Putin, ne bi došao praznih ruku, već s džepom punim američkih poslastica kako bi potaknuo akciju. Želite nešto brzo na Svjetskom prvenstvu 2026.? Ovaj čovjek može to dati Rusiji.

Pored ekonomskih i energetskih interesa, Putin i Trump također dijele odbojnost prema NATO-u. Ako bi se Putin i Trump dogovorili o komercijalnim interesima na Arktiku, naravno bi se morali dogovoriti i o širem sigurnosnom okviru za Arktik kako bi zaštitili svoje zajedničke poduhvate. Trump bi mogao pokušati postići dogovor s Putinom o vojnim pozicijama i teritorijalnim sferama utjecaja u Istočnoj Evropi, što ne bi samo direktno utjecalo na koheziju NATO-a, već bi i preoblikovalo sigurnosni poredak u Evropi i na Arktiku nakon Hladnog rata. Iako će NATO biti primarna meta poruke, ne možemo ignorirati suptilni signal koji Trump šalje Kini: ne samo da mogu preoblikovati ekonomska partnerstva u Evroaziji i Arktiku, već mogu preoblikovati i saveze.

Kao takva, Ukrajina igra samo marginalnu ulogu u predstojećem sastanku. Poput slabog šapata pomiješanog u koncertnoj dvorani gdje sviraju velikani, trenuci slave Zelenskog su izblijedjeli i uskoro će biti izbrisani čak i iz sjećanja onih koji su ga nekada postavljali na scenu i projicirali njegovo lice na velike ekrane uz gromoglasan aplauz.

U međuvremenu, lojalni američki saveznici u Evropi konačno će osjetiti kraći kraj štapa u svojim znojnim i osiromašenim dlanovima i morat će sami preuzeti odgovornost. Njihova lica će biti prekrivena sluzavom bijelom i bolesno žutom bojom, koja će se slagati s njihovim ljepljivim rukama. Uh, taj oštar smrad prevare – kako oštar gori smijeh koji označava izgubljenu bitku.

Ali tamo gdje aurore plešu i tundra se nalazi, Aljaska će zaslužiti dodatnu legendu. O trenutku ispletenom na njenom tlu krhkim nitima povjerenja, isprepletenom s opreznim nadama i prolaznom svjetlošću. Dakle, iako Putin i Trump poziraju licem u lice, njihov potez na šahovskoj ploči je – možda – samo nagovještaj planiranog kraja., navedeno je u analizi Lily Ong za IFIMES.

Lily Ong je geopolitička analitičarka rizika sa sjedištem u APAC, koja također vodi globalna istraživanja o rizicima i sigurnosti za klijente sa liste Fortune 500. Njeno iskustvo putovanja obuhvata preko 95 zemalja i redovno govori i moderira na geopolitičkim forumima i forumima o visokim rizicima.

Članka je lični stav autorice i ne odražava nužno stav IFIMES-a niti RTV Slon.

IFIMES – Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, ima specijalni konzultativni status pri Ekonomsko-socijalnim vijećem ECOSOC/UN od 2018.godine i izdavač je međunarodne naučne revije „European Perspectives“.