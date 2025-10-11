Igor Janković podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba FK Sloboda

RTV SLON
Foto: FK Sloboda

Nakon današnjeg poraza od ekipe Budućnosti u okviru 8. kola Prve lige Federacije BiH, rezultatom 0:2, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Sloboda Tuzla, Igor Janković, obavijestio je igrače i upravu kluba o podnošenju neopozive ostavke na svoju funkciju.

Janković je na klupu Slobode stigao u januaru 2025. godine, u trenutku kada je klub prolazio kroz jedno od najtežih razdoblja u svojoj novijoj historiji. Ekipa je tada bila posljednjeplasirana u Premijer ligi BiH, a iako je Sloboda na kraju ispala iz elite, Janković je odlučio ostati i voditi ekipu u Prvoj ligi Federacije BiH, vjerujući da se klub može vratiti na put uspjeha.

Iz kluba su potvrdili njegovu odluku i uputili riječi zahvalnosti za dosadašnji rad.

“Fudbalski klub Sloboda Tuzla zahvaljuje se Igoru Jankoviću na profesionalnom radu, zalaganju i doprinosu u proteklom periodu, te mu želi mnogo uspjeha u nastavku trenerske karijere,” navodi se u saopćenju kluba.

Prema informacijama iz kluba, odluka o novom šefu stručnog štaba bit će donesena u narednim danima.

