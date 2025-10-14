Imenovan novi šef stručnog štaba FK Sloboda Tuzla

Arnela Šiljković - Bojić
FK Sloboda
Foto: FK Sloboda

FK Sloboda Tuzla imenovala je Denisa Karića za novog šefa stručnog štaba. Dugogodišnji član kluba i dosadašnji trener juniorske selekcije Slobode preuzima vođenje prvog tima nakon što je u mlađim kategorijama ostvario zapažene rezultate i profilisao se kao jedan od najperspektivnijih trenera u domaćem fudbalu.

Uprava kluba ističe da je Karićevo poznavanje klupske filozofije, rad s mladim igračima i višegodišnja povezanost sa Slobodom presudila u odluci da mu povjeri vođenje ekipe. Novi šef stručnog štaba dobio je slobodu da samostalno formira stručni tim koji će ga pratiti u narednom periodu.

Iz Slobode su poručili da imaju puno povjerenje u Karića i da vjeruju kako će zajedničkim radom ekipa ostvariti planirane ciljeve do kraja sezone.

