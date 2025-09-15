Iskusni napadač ponovo u dresu Slobode

Jasmina Ibrahimović
FK Sloboda
Foto: FK Sloboda

Tuzlanska Sloboda dobila je značajno pojačanje uoči nastavka sezone. U klub se vratio iskusni napadač Nikola Komazec, koji je već ranije nosio dres crveno-crnih, a sada je dogovorio novi angažman.

Komazec je već stigao u Tuzlu. Danas će odraditi samostalni trening jer je šef stručnog štaba Igor Janković ekipi dao slobodan dan nakon sinoćnje pobjede protiv GOŠK-a u Gabeli rezultatom 2:1. Već sutra će se priključiti treninzima s ostatkom ekipe i konkurisati za naredni meč protiv Travnika.

Derbi kola na Tušnju između Slobode i Travnika bit će posebno značajan jer Tuzlaci trenutno zauzimaju četvrto mjesto na tabeli, dok je Travnik trećeplasirani.

Komazec je posljednji angažman imao u srbijanskom prvoligašu Železničaru iz Inđije, a u bogatoj karijeri nastupao je i za klubove poput Zvijezde 09, Rudara Prijedor, Sarajeva, Maribora, Petrolula, Košica i hongkonškog Pegasusa.

Dolazak iskusnog napadača trebao bi dodatno ojačati napad Slobode i povećati ambicije Tuzlaka u borbi za vrh tabele.

pročitajte i ovo

Vijesti

U Vladi FBiH sutra prijem za paraplegičare i ratne vojne invalide

Istaknuto

Jahorina otvorila pretprodaju ski karata: Niže cijene, gratis noćno skijanje i pogodnosti na Igrištima

Sport

Provokacije u Zvorniku: Autobus juniora Radničkog obilježen naljepnicama s likom Ratka Mladića

Sport

Sloboda do velikog preokreta u Gabeli, Janković: “Ova pobjeda ima smisla samo ako je nadogradimo na Tušnju”

BiH

Teniska reprezentacija BiH poražena od Ekvadora

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]