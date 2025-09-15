Iskusni napadač ponovo u dresu Slobode

Tuzlanska Sloboda dobila je značajno pojačanje uoči nastavka sezone. U klub se vratio iskusni napadač Nikola Komazec, koji je već ranije nosio dres crveno-crnih, a sada je dogovorio novi angažman.

Komazec je već stigao u Tuzlu. Danas će odraditi samostalni trening jer je šef stručnog štaba Igor Janković ekipi dao slobodan dan nakon sinoćnje pobjede protiv GOŠK-a u Gabeli rezultatom 2:1. Već sutra će se priključiti treninzima s ostatkom ekipe i konkurisati za naredni meč protiv Travnika.

Derbi kola na Tušnju između Slobode i Travnika bit će posebno značajan jer Tuzlaci trenutno zauzimaju četvrto mjesto na tabeli, dok je Travnik trećeplasirani.

Komazec je posljednji angažman imao u srbijanskom prvoligašu Železničaru iz Inđije, a u bogatoj karijeri nastupao je i za klubove poput Zvijezde 09, Rudara Prijedor, Sarajeva, Maribora, Petrolula, Košica i hongkonškog Pegasusa.

Dolazak iskusnog napadača trebao bi dodatno ojačati napad Slobode i povećati ambicije Tuzlaka u borbi za vrh tabele.