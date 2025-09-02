Isplata penzija za august u Federaciji BiH počinje 5. septembra

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje saopćio je da će isplata penzija za mjesec august u Federaciji Bosne i Hercegovine početi u petak, 5. septembra.

Najniža penzija za august iznosi 599,28 KM, dok je zajamčena 715,21 KM. Najviši iznos koji će biti isplaćen korisnicima penzija iznosi 2.996,40 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na augustovskoj isplati 372.364, iznosi 760,64 KM.

Pravo na augustovsku penziju ostvarilo je ukupno 460.260 korisnika u Federaciji BiH. Za ovu isplatu osigurana su sredstva u iznosu od oko 313 miliona KM.