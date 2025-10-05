Istraživanje otkriva: Konzumiranje ovog povrća može smanjiti rizik od raka debelog crijeva

Rak debelog crijeva i rektuma jedan je od najčešćih oblika karcinoma u svijetu, a prehrana ima značajnu ulogu u njegovoj prevenciji. Brojna istraživanja pokazuju da učestala konzumacija prerađenog i crvenog mesa povećava rizik, dok ishrana bogata vlaknima i biljnim namirnicama taj rizik može smanjiti.

Naučnici sve češće ističu da pojedine komponente hrane, poput karotenoida – prirodnih pigmenata iz voća i povrća – imaju zaštitni učinak na zdravlje crijeva.

Italijansko istraživanje: više karotenoida, manji rizik

Istraživači iz Italije analizirali su prehrambene navike skoro 2.000 osoba oboljelih od raka debelog crijeva i više od 4.000 zdravih učesnika. Posebnu pažnju posvetili su unosu karotenoida i otkrili jasnu povezanost između njihove konzumacije i smanjenog rizika od bolesti, prenosi Eating Well.

Rezultati su pokazali da veći unos karotenoida značajno smanjuje vjerovatnoću razvoja raka debelog crijeva i rektuma, pri čemu je najjači zaštitni učinak zabilježen kod beta-karotena.

Osobe koje su redovno unosile hranu bogatu beta-karotenom imale su i do 40 posto manji rizik od obolijevanja.

Gdje se nalaze karotenoidi

Uz beta-karoten, istraživači su istakli i druge pigmente sličnog djelovanja – alfa-karoten, beta-kriptoksantin, lutein i zeaksantin. Što je njihov unos bio veći, to je rizik od bolesti bio manji.

Karotenoidi djeluju kao antioksidansi – pomažu u sprječavanju oštećenja ćelija i usporavaju rast onih potencijalno kancerogenih. Najčešći izvori ovih spojeva su mrkva, batat, rajčica, kelj, špinat, agrumi i grašak.

Biljna ishrana kao prevencija

Iako istraživanje ima određena ograničenja, poput oslanjanja na upitnike o prehrani, nalazi pružaju snažne dokaze da ishrana bogata voćem i povrćem jarkih boja doprinosi boljem zdravlju crijeva.

Zaključak stručnjaka je jasan – povećanje unosa hrane bogate karotenoidima jednostavan je i prirodan način za smanjenje rizika od kolorektalnog karcinoma.

Drugim riječima, što je na tanjuru više boja, to su veće šanse da crijeva ostanu zdrava.