Iz Tuzle avionom na kafu u Pariz

Od marta naredne godine putnici s Međunarodnog aerodroma Tuzla moći će letjeti direktno u Pariz. Nova linija najavljena je kao dio širenja mreže destinacija koje povezuju Tuzlu sa najvećim evropskim gradovima, a time i kao nova prilika za putovanja, turizam i poslovne susrete.

Letove će realizovati niskobudžetna aviokompanija Wizz Air, a karte su već dostupne po promotivnim cijenama od 65,99 KM. Prodaja se vrši putem web stranice kompanije, ali i na šalteru prodaje karata na aerodromu u Tuzli.

Uprava Međunarodnog aerodroma Tuzla poručuje da će nova linija dodatno ojačati povezanost regije sa zapadnoevropskim tržištem i putnicima omogućiti brži i jednostavniji pristup jednoj od najposjećenijih turističkih metropola svijeta.

Pariz, grad svjetla, umjetnosti i kulture, sada će biti tek nekoliko sati udaljen od Tuzle. Uz dobru organizaciju putovanja, vikend u Parizu ili, kako u šali kažu, „kafa uz Seninu obalu“, postaje itekako ostvariv plan za proljeće.