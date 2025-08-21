Izbor za Fotomodela TK 2025 – Večer ljepote, talenta i inspiracije u Lukavcu

Lukavac će 24. augusta 2025. godine ugostiti jedan od najiščekivanijih modnih događaja u regiji – Izbor za Fotomodela Tuzlanskog kantona.

Događaj se održava s početkom u 20 sati u dvorani Centra za kulturu Lukavac uz snažnu podršku Gradske uprave Lukavac i gradonačelnika Edina Delića.

Ova večer mode, talenta i glamura okupit će 12 takmičarki koje će se boriti za laskavu titulu najbolje u kantonu. Program izbora bit će obogaćen raznolikim sadržajem, a posjetitelji će uživati u spektakularnim nastupima Plesnog kluba Flamenco, te muzičkom gostovanju Mirze Delića.

Događaju prethodi tradicionalni Models Camp, kroz koji će takmičarke proći niz edukativnih radionica i priprema, uključujući:

* radionicu karijernog napretka u suradnji s Gradskom upravom Lukavac i Odjelom za privredu,

* radionicu zdrave ishrane koju vodi nutricionista Dr. Faruk Gutlić, ,

* radionicu zdravog načina života i treninga sa Armin Bukvić Fitness.

Događaj nosi snažnu poruku o važnosti zdravog životnog stila, samopouzdanja i osnaživanja mladih žena, uz podršku lokalne zajednice, poduzetnika i medija.

Generalni pokrovitelj: Grad Lukavac

Sponzori: Butik AB Fashion, Butik Dar&Dal

Partneri: Hotel New Milenium Lukavac, Sweet and salty Lukavac, Ko te šiša by Danijel, Nina make up, Zlatarstvo Semić, Pupi bags, Seeds&trees natural cosmetics, Cvjetni atelje Flora, Džafić foto studio, Doubless foto & video studio, Art centar Lukavac, Restoran Sarajka Lukavac, Pizzeria Bremena Lukavac.

Medijski pokrovitelji: RTV Lukavac, RTV Slon, Lukavački.ba, Sodalive.ba, LU portal, TIP.ba, Tuzlainfo.ba, Živinice.ba, Kalesijski.ba.

Pozivamo sve građane, zaljubljenike u modu i podržavatelje mladih talenata da nam se pridruže i budu dio jedinstvene večeri koja promiče ljepotu, rad, znanje i zajedništvo. Rezervacije mjesta možete izvršiti na broj 061-331-858.