Izgradnja mostova u fokusu Kantonalne vlade: Objavljen javni poziv za lokalne zajednice

Edina Rizvić Aščić
Izgradnja mostova u fokusu Kantonalne vlade: Objavljen javni poziv za lokalne zajednice
Foto: Grad Tuzla/ Arhiva

Izgradnju mostova na lokalnim cestama Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je dodatno podržati objavom Javnog poziva koji je, putem Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, upućen jedinicama lokalne samouprave na području kantona.

Ovim pozivom lokalne vlasti dobijaju priliku da apliciraju za sredstva namijenjena realizaciji projekata izgradnje mostova na lokalnim putevima.

Poboljšanje saobraćajne povezanosti

Riječ je o infrastrukturnim zahvatima koji u mnogim sredinama imaju presudan značaj za svakodnevni život građana, naročito u ruralnim i udaljenim područjima Tuzlanskog kantona.

Izgradnju mostova prate očekivanja da će se poboljšati saobraćajna povezanost, povećati sigurnost učesnika u saobraćaju i olakšati pristup osnovnim uslugama stanovništvu koje je godinama suočeno s otežanim kretanjem zbog nepostojanja adekvatnih prelaza.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona poručuju da je izgradnju mostova potrebno posmatrati kao ulaganje koje ima dugoročne efekte, jer osim što povezuje naselja, doprinosi i razvoju lokalne privrede, poljoprivrede i turizma.

Upravo zbog toga, ovaj javni poziv ima za cilj da ohrabri općine i gradove da kandiduju projekte koji su od stvarne važnosti za njihove zajednice.

Detaljni uslovi javnog poziva, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za izgradnju mostova, dostupni su u zvaničnoj dokumentaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

Više detalja dostupno je OVDJE

