Izlaznost u Tuzli do 15 sati 24,5 posto

Izborni dan u Tuzli protiče uredno i bez većih problema, a prema podacima o izlaznosti do 15 sati svoje biračko pravo iskoristilo je 24,5 posto građana, potvrđeno je za RTV Slon iz GIK Tuzla.

Pravo glasa u Tuzli ima oko 111.500 građana, što znači da je do 15 sati na birališta izašlo približno 27.300 birača.

Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a građani Tuzle danas, kao i birači širom Bosne i Hercegovine, glasaju na Općim izborima za više nivoa vlasti.

Ovogodišnji izbori provode se uz širu primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Cilj njihove primjene je povećanje sigurnosti, transparentnosti i pouzdanosti izbornog procesa.

Na nivou Bosne i Hercegovine građani biraju članove Predsjedništva BiH i zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, dok se istovremeno bira i predsjednik Republike Srpske, zastupnici u entitetskim parlamentima te skupštinama kantona u Federaciji BiH