Izlaznost u Tuzli do 15 sati 24,5 posto

Adin Jusufović
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Izborni dan u Tuzli protiče uredno i bez većih problema, a prema podacima o izlaznosti do 15 sati svoje biračko pravo iskoristilo je 24,5 posto građana, potvrđeno je za RTV Slon iz GIK Tuzla.

Pravo glasa u Tuzli ima oko 111.500 građana, što znači da je do 15 sati na birališta izašlo približno 27.300 birača.

Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a građani Tuzle danas, kao i birači širom Bosne i Hercegovine, glasaju na Općim izborima za više nivoa vlasti.

Ovogodišnji izbori provode se uz širu primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Cilj njihove primjene je povećanje sigurnosti, transparentnosti i pouzdanosti izbornog procesa.

Na nivou Bosne i Hercegovine građani biraju članove Predsjedništva BiH i zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, dok se istovremeno bira i predsjednik Republike Srpske, zastupnici u entitetskim parlamentima te skupštinama kantona u Federaciji BiH

pročitajte i ovo

Istaknuto

Timovi Ambasade SAD-a prate izborni proces širom BiH

BiH

Izlaznost do 15 sati 26,88 posto, znatno niža nego prije četiri...

Tuzla i TK

Problemi sa tehničarima u Gračanici

Tuzla i TK

U Čeliću član biračkog odbora pisao po glasačkim listićima, udaljen sa...

Vijesti

Nove izborne tehnologije uglavnom u funkciji

Tuzla i TK

Najveća izlaznost u TK u Banovićima, najmanja u Lukavcu

Vijesti

Koje su razlike na glasačkim listićima i na šta birači trebaju obratiti pažnju

Istaknuto

Timovi Ambasade SAD-a prate izborni proces širom BiH

Vijesti

CIK: U Tuzli i drugim većim gradovima bez problema, nema zahtjeva za ručno glasanje

BiH

Izlaznost do 15 sati 26,88 posto, znatno niža nego prije četiri godine

Tuzla i TK

Problemi sa tehničarima u Gračanici

Učitati više