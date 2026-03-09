Javni konkurs za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama raspisalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Konkurs se odnosi na škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Kako je objavljeno na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona, konkurs je raspisan za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama, a postupak se provodi u skladu sa važećim propisima koji uređuju rad i upravljanje obrazovnim ustanovama.

Konkurs je objavljen 7. marta 2026. godine na internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i u dnevnom listu „Večernji list“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Javni konkurs za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona možete preuzeti OVDJE.

Javni konkurs za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona možete preuzeti OVDJE.

Obrasce za prijavu možete preuzeti OVDJE.