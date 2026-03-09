Javni konkurs za imenovanje članova školskih odbora

Nedžida Sprečaković
Ministarstvo obrazovanja TK objavilo je Rang liste učenika i studenata sa invaliditetom koji su konkurisali za stipendije/ konkurs/ spisak skola
Ministarstvo obrazovanja i nauke TK (Foto: RTV Slon)

Javni konkurs za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama raspisalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Konkurs se odnosi na škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Kako je objavljeno na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona, konkurs je raspisan za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama, a postupak se provodi u skladu sa važećim propisima koji uređuju rad i upravljanje obrazovnim ustanovama.

Konkurs je objavljen 7. marta 2026. godine na internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i u dnevnom listu „Večernji list“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Javni konkurs za imenovanje članova školskog odbora  u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona možete preuzeti OVDJE.

Javni konkurs za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona možete preuzeti OVDJE.

Obrasce za prijavu možete preuzeti OVDJE.

pročitajte i ovo

Vijesti

Potpisan protokol za postupanje sa učenicima oboljelim od dijabetesa

Vijesti

Sporazum o saradnji u TK za jačanje inkluzivnog obrazovanja

Tuzla i TK

Ministarstvo obrazovanja TK raspisalo ponovni konkurs za svečanu pjesmu u školama

Vijesti

Ministar Omerović primio delegaciju Univerziteta za muziku i lijepe umjetnosti iz...

Vijesti

Promovisani učenici generacije osnovnih i srednjih škola TK

Istaknuto

Program obilježavanja Dana nauke u Tuzlanskom kantonu

Istaknuto

Sadekatul-fitr u BiH 15, 20 ili 25 KM, nisab za zekat ove godine 24.624 KM

Istaknuto

Cijene nafte pale nakon Trumpove najave mogućeg završetka rata na Bliskom istoku

Istaknuto

Na cestama u BiH saobraća se po vlažnom ili mjestimično mokrom kolovozu

Istaknuto

U narednih sedam dana očekuju se značajne vremenske promjene

BiH

Dok cijena nafte divlja na svjetskim berzama, jutros iznenađenje na jednoj benzinskoj pumpi

Učitati više