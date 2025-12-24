Jednostavna navika koja zimi sprječava buđ i maglu na prozorima

Buđ i magla na prozorima česta su pojava u mnogim domovima tokom hladnih zimskih dana. Razlika između hladnog vanjskog i toplog unutrašnjeg zraka dovodi do stvaranja kondenzacije na staklu, gdje se vlaga zadržava, formiraju se kapljice, a s vremenom i tamne fleke koje mogu prerasti u buđ.

Osim što narušava izgled doma, buđ može predstavljati i ozbiljan rizik po zdravlje, posebno za osobe s respiratornim problemima.

Trik koji ne košta ništa, a daje rezultate

Najjednostavniji i najefikasniji način da se spriječi pojava buđi i magle na prozorima jeste redovno provjetravanje prostora. Dovoljno je otvoriti prozor nekoliko minuta kako bi se vlažan zrak zamijenio svježim, čime se sprječava zadržavanje vlage na staklu.

Važnu ulogu ima i prostor oko prozora, jer zavjese i roletne često blokiraju strujanje zraka. Kada se staklu omogući da „diše“, kondenzacija se znatno smanjuje, bez upotrebe bilo kakvih hemijskih sredstava.

Male promjene koje sprječavaju veliku štetu

Kondenzacija se najčešće pojavljuje jer je staklo najhladnija tačka u prostoriji. Ako su prozorske daske pretrpane saksijama ili ukrasima, zrak ne može slobodno kružiti, pa se vlaga dodatno zadržava. Važno je i stanje prozora, jer dotrajale gumice mogu propuštati vlagu i pogoršati problem.

Radijator ispod prozora treba biti slobodan, jer toplina pomaže da se staklo brže osuši. Poseban problem predstavlja sušenje veša u zatvorenim prostorijama, jer se vlaga iz odjeće direktno prenosi na prozore i ubrzava stvaranje buđi.

Zašto je ovo rješenje dugoročno najbolje

Redovno provjetravanje i osnovno održavanje prozora ne zahtijevaju nikakva ulaganja, a dugoročno štite dom i zdravlje ukućana. Prozori ostaju čisti, bez fleka i tamnih naslaga, dok se rizik od širenja spora buđi značajno smanjuje.

Usvajanjem ovih jednostavnih navika, buđ i magla na prozorima prestaju biti zimski problem, a dom ostaje svjež i ugodan tokom cijele sezone