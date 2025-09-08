Jetra ne boli, ali upozorava: Evo koje simptome treba ozbiljno shvatiti

Jetra je jedan od ključnih organa u ljudskom tijelu, ali poremećaji u njenom radu često ostanu neprimijećeni sve dok bolest ne dostigne ozbiljnu fazu.

Upravo zato važno je obratiti pažnju na suptilne znakove koje nam organizam šalje, iako ih lako možemo pripisati bezazlenim tegobama. Oštećenja jetre nerijetko napreduju godinama bez vidljivih simptoma, a u nekim slučajevima jetra izgubi i do 90 posto funkcije prije nego što se pokažu jasni problemi.

Zato je ključno na vrijeme prepoznati promjene koje ukazuju na preopterećenost ili oštećenje ovog organa.

Osjećaj pritiska u trbuhu

Tegoba ili bol s desne strane, ispod rebra, može biti posljedica povećane ili upaljene jetre. Često se zamijeni za probavne smetnje ili bol u mišićima, no ako je prisutna duže vrijeme, zahtijeva ozbiljan pristup. Ponekad se bol širi i prema desnom ramenu.

Stalni umor i manjak energije

Kada jetra ne obavlja svoju funkciju kako treba, smanjuje se sposobnost tijela da stvara energiju. Zato se mogu javiti osjećaj iscrpljenosti i smanjena izdržljivost, čak i ako osoba dovoljno spava i redovno se hrani.

Svrbež kože, naročito na stopalima

Kronični svrbež, posebno na tabanima, može biti znak da jetra ne filtrira žučne soli pravilno, pa one završavaju u krvi. Ovaj simptom često se pojačava noću i ne prolazi ni uz kreme ni antihistaminike.

Promjene na koži

Kod poremećene funkcije jetre dolazi do hormonske neravnoteže, što se može manifestovati crvenim tačkicama ili paukolikim venama, najčešće na gornjem dijelu tijela. Kod muškaraca se ponekad javlja i povećanje tkiva dojki.

Nedostatak vitamina D

Jetra je odgovorna za aktivaciju vitamina D u organizmu. Kada oslabi njena funkcija, dolazi do njegovog manjka, što može uzrokovati slabiji imunitet, bolove u mišićima i veću sklonost upalama.

Zašto je važno reagovati na vrijeme

Svaki simptom zasebno može izgledati bezazleno, ali njihova kombinacija – pritisak u trbuhu, umor, kožne promjene i manjak vitamina D – ozbiljan je signal da jetra ne radi kako bi trebala. Budući da jetra ne šalje „glasne“ upozorenja, važno je obratiti pažnju na ove tihe znakove. Pravovremena reakcija, kroz promjene u načinu života, zdraviju ishranu, izbjegavanje alkohola i redovne ljekarske kontrole, može spriječiti trajna oštećenja i očuvati zdravlje.