Johnu Robersonu propao transfer zbog povrede na Eurobasketu

Playmaker košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine John Roberson uspješno se oporavlja od povrede zadobijene u meču osmine finala Eurobasketa protiv Poljske i već naredne sedmice planira povratak treninzima.

Njegov dugogodišnji agent Almir Smajić potvrdio je za Federalnu da je upravo ova povreda spriječila realizaciju transfera u novi klub.

„Tokom Eurobasketa imali smo dvije ponude, jednu smo odbili, a druga je propala zbog Johnove povrede. Ipak, ne brinemo se jer je kvalitet koji Roberson posjeduje neupitan“, rekao je Smajić, dodavši da sa Robersonom sarađuje još od njegovih koledž dana na Texas Tech Univerzitetu.

Naglasio je i da Roberson u reprezentaciji BiH nikada nije bio iz razloga koji se vežu za pasoš ili finansijsku korist.

„Pasoš mu nije bio potreban jer mu je supruga Francuskinja. U nacionalni tim je stigao zahvaljujući selektoru Vedranu Bosniću, koji ga je trenirao u Švedskoj i s kojim je tri puta osvajao naslov prvaka te zemlje. Moram reći da je John veći Bosanac i Hercegovac nego 90 posto nas. Kada smo se čuli poslije meča s Poljskom, prvo je izrazio žaljenje zbog poraza, a tek poslije toga spomenuo povredu i propali transfer“, istakao je Smajić.

Na ovogodišnjem Eurobasketu Roberson je bio jedan od najboljih igrača našeg nacionalnog tima. Bio je drugi najbolji strijelac sa prosjekom od 13 poena po utakmici, a posebno se istakao u pobjedama protiv Grčke i Gruzije, ubacivši 18 odnosno 15 poena. U susretu osmine finala protiv Poljske postigao je 19 poena, ali je zbog povrede morao napustiti igru u posljednjih šest minuta.