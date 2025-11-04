Još dva mjeseca zamjena novčanica koje se ne upotrebljavaju

Još dva mjeseca, odnosno do 31.12. 2025. godine, ostalo je da se izvrši zamjena novčanica koje se više ne upotrebljavaju.

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) pozvala je sve koji još uvijek posjeduju stare novčanice konvertibilne marke iz perioda 1998–2009. godine da ih provjere i na vrijeme zamijene.

Riječ je o novčanicama apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM koje su povučene iz opticaja i prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine. Njihovu zamjenu trenutno obavljaju komercijalne banke širom Bosne i Hercegovine, a rok za zamjenu ističe 31. decembra 2025. godine.

Centralna banka preporučuje građanima da što prije izvrše zamjenu, jer su komercijalne banke dostupne u svim dijelovima zemlje, što omogućava jednostavan i brz postupak. Nakon isteka roka u komercijalnim bankama, zamjenu će od 1. januara 2026. do 31. decembra 2035. godine vršiti isključivo Centralna banka BiH na lokacijama u Sarajevu i Banjaluci.

CBBiH će do kraja ove godine objaviti i poseban akt kojim će detaljno biti uređen postupak zamjene starih novčanica u prostorijama Centralne banke.

Sve informacije o novčanicama koje su povučene iz opticaja dostupne su na zvaničnoj stranici www.cbbh.ba u kategoriji Novčanice KM koje su povučene iz opticaja.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti na e-mail [email protected] ili putem brojeva telefona +387 33 278 335 i +387 33 278 212.