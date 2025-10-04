Juniori Slobode pobjednici KUP-a NS TK

RTV SLON
Foto: FK Sloboda

Na stadionu „Luke“ u Doboju Istoku, juniori FK Sloboda Tuzla osvojili su trofej pobjednika Omladinskog Kupa Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona za 2025. godinu!

U finalnom susretu, Sloboda je slavila protiv ekipe OFK Gradina rezultatom 2:0, potvrdivši dominaciju i kvalitet kroz cijelo takmičenje.

Ovom važnom pobjedom, juniori Slobode izborili su plasman u završnicu Juniorskog Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će predstavljati Nogometni savez TK.

Klub upućuje iskrene čestitke igračima i stručnom štabu na zasluženom trofeju i sjajnom uspjehu, koji još jednom potvrđuje kvalitet omladinske škole Slobode.

