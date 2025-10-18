Kada je najbolje jesti jabuku? Stručnjaci otkrivaju u koje doba dana ima najveću korist

Jabuke su bogate vlaknima i antioksidansima, a redovnim konzumiranjem mogu značajno doprinijeti zdravlju probavnog sistema. No, vrijeme kada ih jedemo može dodatno pojačati njihove dobrobiti. Nutricionisti otkrivaju u kojem dijelu dana jabuka ima najveći učinak na organizam.

Ujutro za dobar početak dana

Jabuka je idealan izbor za početak dana jer daje osjećaj sitosti, a sadrži malo kalorija. Nutricionistička epidemiologinja dr. Jacqueline Vernarelli objašnjava da jabuke imaju nizak glikemijski indeks i sadrže klorogenu kiselinu koja pomaže u stabilizaciji šećera u krvi nakon obroka.

„Jabuke su praktična, lagana i zdrava namirnica, bogata vlaknima, vitaminima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje srca, probave i imunološkog sistema. Također sadrže protuupalne spojeve, poput vitamina C i kvercetina“, navodi Vernarelli.

Dijetetičarka Lauren Manaker dodaje da jabuka ne djeluje čudesno na metabolizam, ali može nježno potaknuti jutarnju probavu i pomoći tijelu da se probudi na prirodan način.

Prije obroka – saveznik u kontroli apetita

Pojesti jabuku sat ili dva prije glavnog obroka može pomoći u kontroli tjelesne težine. Jabuka stvara osjećaj sitosti i time smanjuje unos kalorija tokom obroka. Dijetetičarka Morgan Walker objašnjava da vlakna iz jabuke usporavaju apsorpciju ugljikohidrata, što pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.

Jedna srednje velika jabuka sadrži oko pet grama vlakana, a redovan unos vlakana povezan je s manjim rizikom od srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2.

Prije treninga – prirodni izvor energije

Jabuka je odličan izbor i prije fizičke aktivnosti. Neki je jedu dva do tri sata prije treninga, dok drugima prija manji međuobrok neposredno prije vježbanja.

„Prirodni šećeri iz jabuke daju brzu energiju, dok vlakna pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi,“ kaže dijetetičarka Ashley Koff. Međutim, osobe koje su osjetljive na vlakna trebale bi izbjegavati jabuku neposredno prije intenzivnijeg treninga, dodaje Manaker.

Uz obrok ili navečer – zdrava alternativa slatkišima

Jabuka se može dodati svakodnevnim obrocima – doručku, ručku ili večeri. Profesorica prehrambene nauke dr. Anne VanBeber savjetuje da se ubaci u zobenu kašu, domaće kolače ili posluži kao dio laganog večernjeg obroka.

Ako nakon večere poželite nešto slatko, jabuka je zdrava zamjena za desert. Može se poslužiti s maslacem od orašastih plodova ili posuti cimetom za dodatni okus i osjećaj sitosti.

Jedite je onda kada vam najviše prija

„Najbolje vrijeme za jabuku je ono kada ćete je zaista pojesti“, ističe Lauren Manaker. Nekima više odgovara ujutro, dok drugi uživaju u njoj popodne ili navečer. Najvažnije je da jabuka bude redovan dio uravnotežene ishrane.

Preporučuje se da se jabuka jede s korom jer upravo kora sadrži najveći dio vlakana i hranjivih materija. Dobar je izbor i kombinacija s maslacem od badema ili kikirikija, jer zdrave masti i proteini dodatno usporavaju rast šećera u krvi.

Jabuke su uvijek dobar izbor

Bez obzira na doba dana, jabuke su zdrava namirnica koju vrijedi uključiti u svakodnevnu prehranu. Ujutro mogu pomoći probavi, prije obroka doprinose kontroli apetita, a prije treninga daju energiju. Navečer mogu zadovoljiti želju za slatkim bez grižnje savjesti.

Zahvaljujući kombinaciji vlakana, vitamina i antioksidansa, jabuka ostaje jednostavan, ali moćan saveznik zdravlja – u svako doba dana.

