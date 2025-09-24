Kako je ojačan rad tužilaštava u BiH: Novi standardi, obuke i borba protiv korupcije

Uspostavljanje sistema normiranja i ocjenjivanja rada tužilaca, efikasno rješavanje zaostalih predmeta, formiranje Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava te niz mjera i dokumenata koji čine pravni okvir za kvalitetan rad tužilaštava, predstavljaju rezultate Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, koji je implementiralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH naglašava da ostaje posvećeno jačanju tužilačkog sistema s ciljem pravednog i efikasnog pravosuđa u kojem građani mogu imati povjerenja. Projekat je posebno unaprijedio rad tužilaštava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kroz uvođenje normi i bolju koordinaciju sa agencijama za provođenje zakona. U saradnji s entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca realizovan je i dvogodišnji program specijalističke obuke u oblastima borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i kibernetičkog kriminala, a održan je i veliki broj dodatnih edukacija na različite teme u kojima je učestvovalo više od 2.500 osoba.

Podršku u realizaciji projekta pružile su Vlada Švicarske, Ambasada Švicarske u BiH, Švicarska agencija za razvoj i saradnju te Tužilaštvo Kantona Cirih. Posvećenost jačanju pravosudnih institucija, razvoju vladavine prava i unapređenju profesionalnih standarda ocijenjena je kao vrijedan doprinos povjerenju građana u pravosudni sistem.

Georgette Bruchez, zamjenica ambasadora i direktorica programa saradnje u Ambasadi Švicarske u BiH, istaknula je da je iza obje zemlje 15 godina partnerstva u jačanju tužilačkog sistema. Prema njenim riječima, iskustva i dobre prakse iz Kantona Cirih doprinijele su kreiranju rješenja prilagođenih lokalnom kontekstu, a važno postignuće je što su funkcije projekta sada ugrađene u rad ključnih pravosudnih institucija.

Bruchez je pozvala domaće vlasti da nastave podržavati dugoročna rješenja i reforme koje jačaju vladavinu prava i povjerenje građana. Naglasila je da borba protiv korupcije visokog nivoa i organizovanog kriminala mora biti nastavljena odlučno i koordinirano, a Švicarska ostaje posvećena podršci BiH na njenom evropskom putu.

Tokom panel-diskusije o efikasnosti i jačanju institucionalnih kapaciteta tužilaštava, predstavnici pravosudnih institucija razmijenili su iskustva i istakli rezultate projekta. Među učesnicima su bili glavni tužioci s državnog, federalnog i kantonalnog nivoa, kao i predstavnici centara za edukaciju sudija i tužilaca. Posebna pažnja posvećena je unapređenju saradnje s policijskim agencijama, stručnom usavršavanju tužilaca i jačanju transparentnosti tužilaštava, o čemu su govorili predstavnici iz više pravosudnih institucija u zemlji.