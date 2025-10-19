Kako uska odjeća utiče na zdravlje?

Uska odjeća može naglasiti figuru i izgledati privlačno, ali pretjerano pripijeni komadi često donose više štete nego koristi – od iritacija kože do probavnih problema. Mnogi vole usku odjeću jer prati liniju tijela ili omogućava lakše kretanje tokom vježbanja, ali stručnjaci upozoravaju da dugotrajno nošenje može imati negativne posljedice po zdravlje.

Kada odjeća postaje preuska?

Odjeća može izgledati odlično i pritom biti udobna, ali ako osjetite bol, stezanje, peckanje, utrnulost ili otežano disanje, to su jasni znakovi da ste prešli granicu udobnosti. Crveni tragovi na koži, osip i ograničeno kretanje također su pokazatelji da je odjeća preuska, prenosi Healthline.

Koji komadi najčešće stvaraju probleme?

Najčešći uzrok nelagode su:

– uske hlače i traperice (uključujući tajice),

– remeni,

– grudnjaci (posebno sportski i oblikujući modeli),

– najlonke i oblikujuća odjeća,

– korzeti i uski topovi.

Zdravstvene posljedice uske odjeće

Problemi s probavom

Nutricionistica Michelle Rauch ističe da preuska odjeća, pa čak i kravate, mogu pogoršati tegobe poput refluksa, sindroma iritabilnog crijeva (IBS) ili Crohnove bolesti. Stalni pritisak na stomak može dovesti do žgaravice, bolova i upala jednjaka, dok kod osoba koje pate od nadutosti uska odjeća dodatno pojačava nelagodu.

Gljivične infekcije

Kod žena, pripijene hlače, najlonke i sintetički materijali mogu stvoriti toplo i vlažno okruženje pogodno za razvoj gljivica. Rizik raste ako se nakon fizičke aktivnosti ne presvučete iz mokre odjeće. Ipak, ponavljane infekcije ne treba automatski pripisivati odjeći – slične simptome mogu izazvati i bakterijska vaginoza ili trihomonijaza, pa je važno potražiti savjet ljekara.

Stiskanje živaca

Uska odjeća i remeni mogu izazvati pritisak na živce, posebno na području bedara, što može uzrokovati trnce, utrnulost ili bol – stanje poznato kao meralgia paresthetica.

Uticaj na sportske performanse

Istraživanje Univerziteta u Torontu iz 2020. godine pokazalo je da previše uska i otkrivajuća sportska odjeća može smanjiti osjećaj udobnosti kod žena i time uticati na rezultate. Ipak, ako se osjećate bolje u uskoj opremi za trening, slobodno je nosite, posebno kod aktivnosti poput joge gdje široka odjeća može smetati pokretima.

Grudnjaci i zdravlje dojki

Iako su ranija istraživanja sugerisala moguću vezu između uskih grudnjaka i rizika od raka dojke, Američko društvo za borbu protiv raka potvrdilo je da grudnjaci ne povećavaju rizik od razvoja bolesti. Ipak, preuski modeli mogu izazvati bol u ramenima, vratu i grudima, trljanje kože, pa čak i glavobolje. Dobro pristajanje grudnjaka je ključno – treba da pruža podršku, ali bez pritiska.

Kako birati odjeću koja ne šteti zdravlju

Povremeno nošenje uskih komada nije opasno, ali svakodnevno stezanje tijela može imati dugoročne posljedice po cirkulaciju, probavu i živce. Stručnjaci savjetuju:

– Nosite odjeću koja vam je udobna i ne steže tijelo.

– Izbjegavajte materijale koji ne propuštaju zrak.

– Birajte tkanine s antibakterijskim i antimikrobnim svojstvima.

Moda može pratiti liniju tijela, ali zdravlje uvijek mora ostati na prvom mjestu.