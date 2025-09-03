Kantonalni sud u Tuzli: Osuđujuća presuda optuženom za saučesništvo u ubistvu

Kantonalni sud u Tuzli u ponovljenom krivičnom postupku protiv Miki Königa izrekao je i javno objavio nepravosnažnu presudu kojom je optuženi oglašen krivim što je kao saučesnik počinio krivično djelo Ubistvo i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od četrnaest godina.

Optuženi je oglašen krivim što je dana 16.06.2015. godine u vremenu od 12,00 do 13,30 sati, na udaljenoj lokaciji naselja Bašigovci kod Živinica, zajedno sa bratom Zarifom Seferovićem, po prethodnom dogovoru, usmrtio bratovu suprugu S.S., na način da je jedan od njih u oštećenu ispalio tri hica iz pištolja u predjelu glave, grudnog koša i stomaka, nakon čega je ona preminula.

Podsjećamo, osuđujuća prvostepena presuda Kantonalnog suda u Tuzli od 12.11.2024. godine, ukinuta je rješenjem Vrhovnog suda FBiH od 13.05.2025. godine, te je pred Kantonalnim sudom u Tuzli održano ponovno suđenje, nakon čega je donesena navedena presuda.

Prethodno je presudom Kantonalnog suda u Tuzli od 27.03.2017. godine, pravosnažnom po presudi Vrhovnog suda od septembra 2017. godine, za saučesništvo u istom djelu, Zarif Seferović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvanaest godina.

Nakon izricanja prvostepene presude, optuženom Miki Königu je produžen pritvor koji može trajati najduže devet mjeseci računajući od dana izricanja presude.