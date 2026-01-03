Kardiohirurg otkiva 4 namirnice koje nikada ne konzumira

Iako bez hrane i pića ne možemo živjeti, pojedine namirnice i navike koje su postale dio svakodnevice mogu ozbiljno ubrzati propadanje srca. Pušenje, manjak fizičke aktivnosti i masna ishrana već su dobro poznati faktori rizika, ali postoje i druge, naizgled bezazlene navike koje snažno opterećuju kardiovaskularni sistem.

Prema riječima kardiohirurga dr. Jeremyja Londona, upravo ove četiri stvari imaju najnegativniji utjecaj na zdravlje srca.

1. Brza hrana

Iako se o tome često govori, važno je ponoviti – brza hrana nije prava hrana. Dr. London ističe da se većina proizvoda iz lanaca brze hrane sastoji od industrijski prerađenih sastojaka koji podstiču upalne procese u tijelu. Dugoročno, ovakva ishrana povećava rizik od srčanih bolesti i narušava cjelokupno zdravlje.

2. Gazirana pića

Bez obzira da li su zaslađena ili dijetalna, gazirana pića predstavljaju veliki teret za organizam. Jedna limenka često sadrži i do 10 kašičica šećera ili jednaku količinu kukuruznog sirupa. To dovodi do naglog skoka šećera u krvi, povećanja triglicerida, debljanja i većeg rizika od dijabetesa, što direktno utiče na zdravlje srca.

3. Mlijeko

Iako je bogato kalcijem i proteinima, kravlje mlijeko sadrži i značajne količine zasićenih masti koje mogu povisiti holesterol i povećati rizik od srčanog i moždanog udara. Dr. London također naglašava da je čovjek jedini sisavac koji nastavlja konzumirati mlijeko i nakon djetinjstva – i to mlijeko druge vrste.

4. Alkohol

„Alkohol je toksičan za svaku ćeliju u tijelu“, upozorava dr. London. Čak i povremena ili umjerena konzumacija može imati štetne posljedice. Iako se često spominju navodni pozitivni efekti male količine vina, kardiolozi ističu da su takve studije često metodološki slabe ili finansirane od alkoholne industrije.

