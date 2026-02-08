Kardiohirurginja otkrila šta jede svaki dan za zdravlje srca

Prehrana se često posmatra kao način da utiče na vanjski izgled, ali njena stvarna vrijednost je u tome što direktno podržava rad organizma i dugoročno zdravlje. Posebno važnu ulogu ima u očuvanju zdravlja srca, ističe kardiokirurginja dr. Xiaoying Lou iz Cleveland Clinic, koja je govorila o svojim svakodnevnim prehrambenim navikama.

„Prehrana je jedna od najvažnijih stvari koje možemo kontrolisati kako bismo zaštitili srce i smanjili rizik od srčanog ili moždanog udara“, kaže dr. Lou za Parade. Dodaje: „Ono što jedemo direktno utiče na holesterol, krvni pritisak i upalu koja dovodi do nakupljanja plaka u arterijama i srčanim zaliscima.“

Govoreći o doručku, navodi da zbog obaveza često žuri, ali ipak nastoji započeti dan obrokom bogatim proteinima, hranjivim materijama i zdravim mastima, kako bi duže imala energiju.

„Ako baš kasnim, obično uzmem proteinski šejk i bananu. To je praktično i mogu pojesti usput. Druge opcije za užurbana jutra su zobene pahuljice pripremljene unaprijed s voćem ili tost s avokadom ili maslacem od kikirikija“, navodi kardiokirurginja.

Vikendom ima više vremena za obrok s porodicom.

„Tada imam vremena i mogu uživati u lijepom obroku s porodicom. Ponekad idemo na kasniji doručak, a ja najčešće naručim jelo s puno jaja ili zobenu kašu s jabukom i cimetom. Nekad moj suprug pripremi omlet sa špinatom i fetom ili palačinke s borovnicama“, ističe.

Zbog gustog rasporeda, ručak joj je često brz i jednostavan, a prioritet daje laganim i nutritivno vrijednim obrocima.

„Često ponesem nešto lagano, poput ostataka večere ili tortilju od cjelovitih žitarica s humusom i povrćem, ali ne stignem je uvijek pojesti“, kaže. Dodaje: „Odlazak u kantinu pravi je luksuz. Tada obično uzmem kombinaciju karfiola, piletine i povrća. Trudim se da ručak ne bude previše mastan ni bogat ugljikohidratima jer moram izdržati ostatak dana i ne smijem biti troma zbog teškog obroka.“

Užine su važan dio njenog dnevnog režima ishrane jer često nema vremena za veće obroke.

„Dajem prednost nutritivno bogatim užinama s puno proteina i vlakana, nečemu što mogu lako pojesti dok pišem nalaze ili odgovaram na mailove“, tvrdi dr. Lou.

Najčešće bira banane, mandarine, narezane jabuke s maslacem od kikirikija, svježe povrće poput paprike, cherry paradajza i mini krastavaca, obični jogurt, orašaste plodove i suho voće.

Večera je uglavnom jednostavna i brzo pripremljena, s naglaskom na povrće i nemasne izvore proteina.

„Obično nemamo vremena za složene obroke, pa večera mora biti nešto što se brzo priprema, s naglaskom na povrće i neki nemasni izvor proteina“, kaže ona. Najčešće priprema povrće iz rerne uz piletinu ili losos, ili jela iz woka s piletinom i povrćem.

Kada je riječ o slatkišima, kaže da nema jaku potrebu za desertima, ali ih povremeno ipak konzumira.

„Uglavnom mi je voće sasvim dovoljno, ali ponekad si priuštim dobar sladoled.“ Naglašava da je i u ishrani važna ravnoteža: „Život je kratak i ne treba se u potpunosti odreći hrane koja nam donosi zadovoljstvo.“