Kardiologinja preporučuje neočekivanu namirnica za zdravlje srca

RTV SLON
Ljekarska komora
Ilustracija

Kada je riječ o zdravlju srca, najčešće se savjetuje konzumacija lisnatog povrća, orašastih plodova i mahunarki. Ipak, kardiologinja dr. Evelina Grayver ukazala je i na jednu namirnicu koju mnogi ne bi odmah povezali sa brigom o kardiovaskularnom sistemu – tamnu čokoladu.

Odgovarajući na pitanje postoji li neka iznenađujuća namirnica koju preporučuje za zdravlje srca, dr. Grayver je izdvojila upravo tamnu čokoladu. Kako je pojasnila za magazin EatingWell, razlog leži u njenim snažnim antioksidativnim svojstvima. Tamna čokolada bogata je flavonoidima, antioksidansima koje Američko udruženje za srce navodi kao korisne za zdravlje srca i mozga.

Prema dostupnim istraživanjima, redovna konzumacija tamne čokolade može doprinijeti smanjenju rizika od povišenog krvnog pritiska za 27 posto. Flavonoidi podstiču bolji protok krvi prema mozgu, a pojedine studije povezuju konzumaciju čokolade sa boljim pamćenjem i koncentracijom. Tamna čokolada sadrži i značajne količine željeza, čak oko 33 posto preporučene dnevne vrijednosti, a neka istraživanja ukazuju i na moguću povezanost sa smanjenjem rizika od dijabetesa.

Dr. Grayver savjetuje da se tamna čokolada konzumira samostalno ili u kombinaciji s voćem. Posebno ističe da kombinacija sa bobičastim voćem, poput jagoda ili borovnica, može dodatno pojačati antioksidativni efekat. Ipak, naglašava da je umjerenost presudna, jer i pored potencijalnih koristi, riječ je o namirnici koja sadrži šećer i kalorije.

pročitajte i ovo

Magazin

Nutricionisti otkrivaju: Ovo je najbolji napitak za snižavanje povišenog holesterola

Magazin

ZDRAVLJE: Erektilna disfunkcija, simptom, a ne bolest

Magazin

Pet znakova srčanog udara koje ljudi najčešće zanemare

Magazin

Šta se dešava sa šećerom u krvi kada pijete sok od...

Magazin

Nutricionisti otkrili: Evo koja je najgora navika za metabolizam

Magazin

Ovo su dodaci ishrani koji mogu izazvati velike probleme

Magazin

Nutritivni benefiti hurmi koje treba znati u ramazanskom periodu

Magazin

Nutricionisti otkrivaju: Ovo je najbolji napitak za snižavanje povišenog holesterola

Sport

Selektor bh. košarkaša skratio spisak, Zmajevi bez dva važna igrača u Mejdanu

Istaknuto

Topa: Jednostavno jelo koje vraća snagu nakon posta

Magazin

Stručnjaci otkrivaju jednostavnu naviku koja sprječava plijesan u domu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]