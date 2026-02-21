Kardiologinja preporučuje neočekivanu namirnica za zdravlje srca

Kada je riječ o zdravlju srca, najčešće se savjetuje konzumacija lisnatog povrća, orašastih plodova i mahunarki. Ipak, kardiologinja dr. Evelina Grayver ukazala je i na jednu namirnicu koju mnogi ne bi odmah povezali sa brigom o kardiovaskularnom sistemu – tamnu čokoladu.

Odgovarajući na pitanje postoji li neka iznenađujuća namirnica koju preporučuje za zdravlje srca, dr. Grayver je izdvojila upravo tamnu čokoladu. Kako je pojasnila za magazin EatingWell, razlog leži u njenim snažnim antioksidativnim svojstvima. Tamna čokolada bogata je flavonoidima, antioksidansima koje Američko udruženje za srce navodi kao korisne za zdravlje srca i mozga.

Prema dostupnim istraživanjima, redovna konzumacija tamne čokolade može doprinijeti smanjenju rizika od povišenog krvnog pritiska za 27 posto. Flavonoidi podstiču bolji protok krvi prema mozgu, a pojedine studije povezuju konzumaciju čokolade sa boljim pamćenjem i koncentracijom. Tamna čokolada sadrži i značajne količine željeza, čak oko 33 posto preporučene dnevne vrijednosti, a neka istraživanja ukazuju i na moguću povezanost sa smanjenjem rizika od dijabetesa.

Dr. Grayver savjetuje da se tamna čokolada konzumira samostalno ili u kombinaciji s voćem. Posebno ističe da kombinacija sa bobičastim voćem, poput jagoda ili borovnica, može dodatno pojačati antioksidativni efekat. Ipak, naglašava da je umjerenost presudna, jer i pored potencijalnih koristi, riječ je o namirnici koja sadrži šećer i kalorije.