Kargo centar i Slobodna zona na Aerodromu kao nova razvojna šansa TK

Izgradnja Kargo centra i uspostava Slobodne zone Tuzla na Međunarodnom aerodromu Tuzla bila je povod za radnu posjetu delegacije institucija Tuzlanskog kantona Republici Turskoj, koju je predvodio premijer TK Irfan Halilagić. Tokom dana upriličeni su sastanci u Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvu za okoliš, urbanizaciju i klimatske promjene Republike Turske, gdje su otvoreni razgovori o nastavku strateškog partnerstva u oblasti avio kargo saobraćaja, logistike i investicija.

Delegacija Tuzlanskog kantona, u kojoj su bili i direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević sa saradnicima, razgovarala je sa najvišim predstavnicima turskih institucija zaduženih za avijaciju, infrastrukturu i međunarodnu saradnju. U fokusu razgovora bili su budući koraci ka izgradnji modernog Kargo centra i uspostavi Slobodne zone Tuzla, kao nove zajedničke platforme za razvoj privrede, investicija i zapošljavanja.

Tuzlanski kanton ovim projektom dobija snažan zamah za još brže povezivanje s tržištima Evropske unije i Zapadnog Balkana, a Međunarodni aerodrom Tuzla time bi ušao u sasvim novu razvojnu fazu. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić naglasio je da ovaj projekt predstavlja jednu od najvećih razvojnih šansi za Tuzlanski kanton u narednom periodu:

„Kargo centar i Slobodna zona Tuzla nisu samo infrastrukturni projekti, to su projekti budućnosti našeg kantona. Oni znače nova radna mjesta, jaču privredu, veći izvoz i snažniju poziciju Tuzle na regionalnoj i evropskoj logističkoj mapi. Prošle godine smo nakon posjete Turskoj dobili nove avio-linije i povratak velikih aviokompanija. Danas idemo korak dalje – ka stvaranju ozbiljnog kargo i poslovnog čvorišta. Uvjeren sam da uz podršku naših turskih partnera možemo ostvariti ovaj strateški cilj“, istakao je premijer Halilagić.

Slobodna zona Tuzla omogućit će poseban režim poslovanja, carinske i porezne olakšice, povoljniji uvoz opreme i repromaterijala, te jednostavniji izvoz, što predstavlja snažan magnet za domaće i strane investitore, posebno iz Republike Turske.

Tokom sastanaka izražena je obostrana spremnost za nastavak konkretnih aktivnosti, izradu studije izvodljivosti, razmatranje investicionog učešća turskih kompanija u izgradnji i upravljanju Kargo centrom, kao i zajedničko planiranje novih putničkih i teretnih linija.

Danas je posebno naglašeno da je prošlogodišnja posjeta Republici Turskoj već dala konkretne rezultate sa aviokompanijama AJet i Pegasus, te uspostavom redovnih linija između Tuzle i Istanbula. Na tome je premijer Halilagić turskim partnerima izrazio zahvalnost, te istaknuo da je danas prilika da se ide korak dalje „ka razvoju kargo saobraćaja i uspostavi Slobodne zone, ali i ka otvaranju novih direktnih linija za Antaliju i Ankaru“.

Na prvom današnjem sastanku, u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Turske, delegacija Vlade se susrela sa generalnim direktorom za Balkan i Srednju Evropu Yağmurom Güldereom, u Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture sa zamjenikom ministra Enverom Iskurtom i generalnim direktorom za civilnu avijaciju Kemalom Yuksekom, dok je u Ministarstvu za okoliš, urbanizaciju i klimatske promjene Republike Turske domaćinstvo Vladi ukazao zamjenik ministra Omer Bulut.