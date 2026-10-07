Kod zečeva u BiH potvrđen smrtonosni virus miksomatoze

Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa miksoma kod evropskog zeca. Kako je saopćio Lovački savez Republike Srpske, prisustvo virusa potvrđeno je nakon obdukcije šest uginulih zečeva dostavljenih s područja Orašja i općine Šamac.

Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se prvenstveno može širiti putem komaraca, buha, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom te preko kontaminirane opreme, obuće i vozila. Iz Lovačkog saveza Republike Srpske naglašavaju da bolest nije zoonoza i da se ne prenosi na ljude.

Virus može dugo preživjeti u osušenim krastama, sekretima i leševima, posebno pri niskim temperaturama. Korisnicima lovišta preporučeno je da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkom udruženju, kao i da evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije.

Među karakterističnim znakovima bolesti su otoci očnih kapaka i glave, gnojni iscjedak iz očiju, čvorići na ušima i spolnim organima, apatija i slabost.

Lovcima je preporučeno da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da ih ne dodiruju bez zaštitnih rukavica. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila prije i nakon lova.

Također se preporučuje da se zečevi ne premještaju iz područja u kojima je bolest potvrđena, niti da se u takva područja unose zečevi iz drugih krajeva.

U lovištima u kojima je potvrđeno prisustvo bolesti ili su zabilježena masovna uginuća preporučuje se razmotriti smanjenje ili privremenu obustavu lova na zeca, do procjene stanja populacije.

Lovački savez Republike Srpske pozvao je korisnike lovišta, lovočuvare i lovce na pojačan oprez i pravovremeno prijavljivanje svih sumnjivih nalaza, kako bi se pratilo stanje populacije i na vrijeme poduzele odgovarajuće mjere.